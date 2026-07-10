За първи път чешки финал на "Уимбълдън"

За първи път в историята финалът на Откритото първенство на Великобритания ще противопостави две тенисистки от Чехия. За титлата от "Уимбълдън" при дамите ще спорят Каролина Мухова и Линда Носкова, които се превърнаха в шестата и седмата представителки на своята страна, стигнали до последния мач на най-стария и най-престижен турнир от Големия шлем.

Първо Мухова надделя в луд мач над Коко Гоф (САЩ) с 6:2, 1:6, 7:6

"Ще играя на финала на "Уимбълдън"... Звучи толкова хубаво! - възкликна 29-годишната Каролина. - Това беше голяма битка, истинско влакче на ужасите - ту в едната, ту в другата посока. В един момент имаш мачбол, а след 10 секунди вече съперничката има мачбол. Нямаше време дори да помисля. Как се чувствам сега? Треперя, все още се опитвам да осъзная какво се случи."

Около два часа по-късно за мача за трофея се класира и Носкова.

Тя се справи в два сета с украинката Марта Костюк - 6:4, 6:4.

Чехия вече притежава пет титли от женския турнир в "Ол Ингланд Клъб", като има и една двукратна шампионка. Първата чешка носителка на трофея е Яна Новотна, която е играла на общо три финала в Лондон - загубените през 1993 г. (срещу Щефи Граф) и 1997 г. (срещу Мартина Хингис) и спечеления през 1998 г. (срещу Натали Тозиа).

Петра Квитова триумфира и при двете си достигания до финала

- през 2011 г. (срещу Мария Шарапова) и 2014 г. (срещу Южени Бушар). По един трофей пък имат Маркета Вондроушова (2023) и Барбора Крейчикова (2024). А Каролина Плишкова е единствената чехкиня, участвала във финала, но останала без титла - през 2021 г. срещу Ашли Барти.

Това ще е първият финал на "Уимбълдън" от над 15 години, противопоставящ две тенисистки от една държава. За последно това се случи през 2009 г., когато в изцяло американски сблъсък Серена Уилямс победи сестра си Винъс Уилямс със 7:6 (3), 6:2.