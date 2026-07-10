Приятен слънчев ден, следобед са възможни краткотрайни валежи

След по-хладното време през последните дни, атмосферата над България постепенно ще се стабилизира. През нощта облачността над по-голямата част от страната намаля и небето се изясни. Единствено в източните райони ще се задържи повече облаци, като на отделни места все още са възможни слаби превалявания от дъжд.

През деня в петък времето ще бъде предимно слънчево и приятно за средата на юли.

Преди обяд слънцето ще преобладава

над по-голямата част от страната, а в следобедните часове ще започне развитие на купеста облачност. На изолирани места, главно в Източна България и около планинските райони, са възможни краткотрайни превалявания, но те ще бъдат с ограничени и няма да окажат съществено влияние върху времето над региона.

Вятърът ще остане слаб до умерен, с посока от запад-северозапад, което ще създава усещане за сравнително комфортни летни условия.

Максималните температури ще бъдат между 25°С и 31°С, като най-топло ще бъде в районите на Дунавската равнина, Горнотракийската низина и Югозападна България.

В София без валежи

В столицата денят ще започне със слънчево време и прохладно утро. През по-голямата част от деня ще преобладава слънце, а следобед ще се появи временна купеста облачност, без съществени валежи. Ще духа слаб северозападен вятър, който ще прави времето приятно за разходки и дейности на открито. Максималната температура ще достигне около 26 градуса, което е близко до климатичните норми за сезона.

В планините слънчево

Над планинските райони времето ще бъде предимно слънчево през първата половина на деня. Следобед ще се развива купеста облачност, а на отделни места са възможни краткотрайни слаби превалявания. По високите части ще продължи да духа умерен, а по билата и върховете – временно силен запад-северозападен вятър. Температурите ще достигнат около 21-23°С на 1200 метра и около 15-16°С на 2000 метра надморска височина.

По Черноморието облачно

По Черноморието облачността ще бъде по-често значителна, особено през първата половина на деня. Следобед на места по крайбрежието са възможни краткотрайни валежи, но ще има и достатъчно слънчеви часове. Вятърът постепенно ще се ориентира от изток-югоизток, което ще създаде по-приятни условия по плажовете. Максималните температури ще бъдат между 25°С и 28°С, морската вода ще остане топла – 24°–26°С, а морето ще бъде сравнително спокойно с вълнение 1–2 бала.