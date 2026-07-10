Забранява се движението и паркиране на коли от Шилигарника до хижа "Вихрен“

Община Банско въвежда временна забрана за движение и паркиране във връзка с увеличения туристически поток, съобщиха от местната администрация. Забраната за движение и паркиране на превозни средства е в частта от пътя от местността Шилигарника (първи паркинг) до хижа „Вихрен“ и е в сила от днес, 10 юли, до 15 септември, като засяга часовия интервал от 8:00 до 16:00 часа.

Ограниченията не се прилагат за автомобили със специален режим на движение, на МВР, Спешна помощ, пожарната, общински и аварийни автомобили, Дирекция „Национален парк Пирин“, Планинската спасителна служба, автобусната линия Банско – хижа „Вихрен“, лицензирани таксиметрови автомобили с разрешително от Община Банско и превозни средства, обслужващи инфраструктурата, съобщават от Община Банско.

Лицата, извършващи търговска дейност в района, ще бъдат допускани за товаро-разтоварни дейности след издаване на пропуск от Община Банско.

Мерките се въвеждат с цел намаляване на задръстванията, осигуряване безопасността на туристите и безпрепятствен достъп на специализираните автомобили при необходимост, допълват от Община Банско.

В Банско бе въведена и временна организация на движението от 9 до 11 юли във връзка с провеждането на „Банско байк фест“.