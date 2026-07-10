Холанд преди мача с Англия: Това е нещо специално

Нападателят на Норвегия Ерлинг Холанд определи като специален предстоящия мач срещу Англия на четвъртфиналите на Световното първенство по футбол. Нападателят на Манчестър Сити, който е роден в Лийдс, ще се изправи срещу някои познати лица от клубния си отбор, предава БТА.

„Да, това е специален мач. Мисля, че е наистина

специален за мен, защото играя в Англия и съм роден в Англия.

Освен това играя срещу съотборници в клубния ми отбор Манчестър Сити. Така че е малко... не е странно, но е забавен мач, ще бъде страхотен“, каза Холанд пред репортери

Мачът ще се играе на 12 юли на стадион „Хард Рок“ (Маями, Флорида, САЩ), а Холанд счита, че англичаните са един от фаворитите за титлата.

На въпроса как оценява шансовете на Норвегия за спечелване на Световното първенство, Холанд каза пред репортери в Маями: „Все още са много ниски. Мисля, че има някои ясни фаворити, Англия е един от тях. Мисля, че всички вие трябва да окажете максимален натиск върху английските момчета.“

На осминафиналите Норвегия отстрани петкратния шампион Бразилия

след успех с 2:1, а Холанд определи мача като истинска лудост.

„Да победим срещу Бразилия беше някак лудост за нас, норвежците, а да спечелим срещу Бразилия и след това да отидем и да играем срещу Англия на четвъртфиналите на Световното първенство в САЩ е доста специално. Мисля, че ако гледате радостта в Норвегия, това не е нормално за Норвегия, така че е супер специално.“