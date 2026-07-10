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Агресия, просия и наркотици: Районът на пл. "Гарибалди" под напрежение

От Столичната община обясняват, че бездомните могат да бъдат настанени само ако доброволно приемат помощта

10.07.2026 | 10:04 ч. 29
Снимка: Кадър, Нова телевизия

Снимка: Кадър, Нова телевизия

За нарастващ и неконтролируем брой на бездомни лица в района на пл. "Гарибалди" в София се оплакаха работещи наоколо. Опасенията им са, че те системно нарушават обществения ред и застрашават сигурността, а липсата на хигиена и престъпните прояви в района се превръщат в ежедневие, съобщи Нова телевизия..

По думите им те употребяват забранени вещества пред непълнолетни, както и просят. Някои от лицата са доста агресивни и притесняват преминаващите хора, а наскоро те са предизвикали пожар. 

Заместник-кметът на Столичната община по направление "Социални дейности и здравеопазване" Надежда Бачева обясни, че те имат екип, който работи денонощно, за да може тези лица да бъдат настанявани в Центрове за временно настаняване. 

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"Когато те откажат, ние нямаме механизъм, по който да ги преместим оттук. Те проявяват по-голямо желание за престой през зимата. От района на пл. "Гарибалди" имаме нееднократно настанени, но излизат и се връщат отново", обясни тя.

Тя уточни, че те могат да останат в период от 6 месеца, а ако след това не се установят на ново място, може да им бъде направена нова социална оценка и да продължат своя престой на мястото.

От полицията ще оставят патрули, които ще циркулират по-често в района, а хората от района смятат, че тези действия са временно решение, но през зимата бездомните отново ще се върнат на мястото. 

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