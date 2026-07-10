КФН: Само две компании у нас са лицензирани за услуги с криптоактиви

От 1 юли доставчиците на услуги за криптоактиви могат да ги предоставят, само ако имат лиценз. В преходния период тази възможност беше отворена само за компаниите, вписани в съответните регистри на страните членки на ЕС, които ги поддържат.

В регистъра на Комисията за финансов надзор (КФН) бяха вписани 214 компании, до момента са лицензирани само две дружества,

а още няколко са близо до получаването на лиценз. Това съобщи Десислава Ласкова, директор „Инвестиционни посредници и доставчици на услуги за криптоактиви“ в КФН, в предаването „Светът е бизнес“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Цветослав Цачев.

Част от вписаните в регистъра 214 компании са се отписали и в крайна сметка са останали около 170 компании. От тях КФН е успяла да се свърже с около 60, за да ги попита дали искат да се лицензират, или ще преустановят дейността си.

20 от тези компании са отговорили, че искат да получат лиценз, като пет вече са подали заявления, информира Ласкова. Представители на КФН са провели срещи и с още 5-6 компании, които имат интерес към получаване на лиценз, но не са били включени в регистъра. Това са компании, които планират организацията на такъв бизнес, но досега не са се занимавали с него и започват от нулата, каза гостът.

„Очакваме да имаме около 20 заявления за получаване на лиценз до края на годината.“

Съгласно указанията на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) компаниите без лиценз задължително трябва да спрат да набират нови клиенти и да предложат план за преустановяване на дейността на настоящите си клиенти, за да могат те постепенно да прехвърлят активите си при други доставчици, обясни Ласкова.

Тя посъветва клиентите да проверят на сайта на КФН, където се поддържа такъв регистър, дали доставчикът им е лицензиран. Съществуват и дружества, лицензирани от други страни членки на ЕС, които са нотифицирани за България. Такъв регистър също се поддържа на страницата на КФН в интернет, уточни тя. ESMA поддържа регистър на всички лицензирани в ЕС компании, който е качен на нейната интернет страница, а на сайта на КФН има линк към него.

Ако доставчикът не е лицензиран, клиентите трябва да установят контакт с него и да разберат какво е предвидено в плана им за преустановяване на дейноста, отбеляза Ласкова.

Криптокомпаниите имат интерес процесът по нелегално предоставяне на услуги да се ограничи, тъй като тези доставчици вземат техните клиенти, изтъкна събеседничката.

Когато един човек веднъж е измамен, той вече не иска да се занимава с криптоуслуги и по този начин добросъвестните компании губят клиенти, отбеляза Ласкова. Тя съобщи, че

на българския пазар има вакуум за предоставяне на криптоуслуги от лицензирани доставчици,

тъй като секторът на криптоуслугите е изключително широк и част от възможностите все още не са обгърнати от доставчиците, които имат лиценз.

Компаниите са били длъжни да направят редица стъпки в процеса по лицензиране, които са създали изцяло нова корпоративна култура. Част от тях не са отговаряли на нормативните изисквания, други не са имали служител, който да отговаря за управлението на риска. Част от компаниите трудно са дефинирали самите услуги, които предлагат. Част от дружествата са били на драстична загуба през 2025 г. и не са били в състояние да покрият капиталовата гаранция. КФН е провела срещи с представители на над 40 компании, за да им помогне да дефинират услугите, вътрешната си организация и бизнес модела, с който ще кандидатстват за лиценз.

„Посланието към компаниите е, че не можем да лицензираме декапитализирано дружество. То трябва да е в състояние да покрива текущите си нужди и да поддържа застраховката, с която отговаря пред своите клиенти.“

Според Ласкова има пространство българският бизнес да се справя по-добре на родна почва. Нейните наблюдения са, че на българския пазар има недостиг на услуги на български език и част от доставчиците имат за цел да се настанят тъкмо в тази ниша, като предлагат на български клиенти качествени продукти на български език, свързани с криптоактиви.

Какви са най-честите измами от доставчици на услуги за криптоактиви и как клиентите да се предпазят от тях? Какво трябва да направят клиентите на компании, които нямат шанс да получат лиценз? Защо регулациите водят до окрупняване на бизнеса в сектора?

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