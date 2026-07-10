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Зеленски се присмя на Путин: Ако Елцин знаеше, че ще внася гориво, щеше да избере друг наследник

Владимир Путин беше обявен за официален наследник от Борис Елцин на 31 декември 1999 г.

10.07.2026 | 10:20 ч. 57
Зеленски се присмя на Путин: Ако Елцин знаеше, че ще внася гориво, щеше да избере друг наследник

Президентът Володимир Зеленски си позволи отново да използва ирония към Владимир Путин. Той посочи, че от известно време руската икономика търси гориво в чужбина, а не в страната.

Изявлението на Зеленски беше направено по време на онлайн пресконференция с журналисти, на която той заяви, че Украйна вече е попречила на Русия да доставя достатъчни обеми гориво от неутрални страни, пише "Украинска правда".

"Страна като Русия, чиято икономика винаги е била ориентирана към износа на енергийни ресурси, сега се стреми да намира гориво, където може, и по някакъв начин да увеличи възможностите си за закупуване и внос на гориво, така че Украйна се намеси - ние вече го направихме. Но да си остане между нас, мисля, че ако Борис Елцин беше знаел, че след 20 години Русия ще внася енергия, вместо да я изнася - защото той глупаво реши да започне война - мисля, че Елцин щеше да избере различен наследник."

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Владимир Путин беше обявен за официален наследник от Борис Елцин на 31 декември 1999 г., когато първият президент на Руската федерация подаде оставка и предаде президентските си прерогативи.

Само няколко месеца по-рано, през август 1999 г., Борис Елцин назначи Владимир Путин за министър-председател на Русия.

По време на разговор с Тръмп, по време на срещата на върха на НАТО, Зеленски отново се подигра на Кремъл. След като бе попитан от американския президент дали би се срещнал с Путин в Москва, Зеленски с усмивка отговори:

"Би било прекалено опасно, има много украински дронове там".

 

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