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Бащата на Сияна обеща да блокират АМ "Тракия" заради поредната трагедия

Няма да мълчим, докато по българските пътища продължават да загиват невинни хора, заявява Попов

10.07.2026 | 18:00 ч. 8
Бащата на Сияна обеща да блокират АМ "Тракия" заради поредната трагедия

Бащата на Сияна - Николай Попов обяви на страницата си във фейсбук, че идната седмица ще блокират АМ "Тракия" заради поредната зверска катастрофа край Ямбол. 

Зърновоз скъса мантинелите и помете два автомобила в насрещното. Един мъж загина, а други двама са ранени. Те бяха транспортирани с въздушната линейка до болнично заведение. 

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Ето какво написа Николай Попов: 

"Преди малко пореден зърновоз премина през мантинелата на АМ "Тракия" и отново отне човешки живот. Един човек загина, а двама са ранени. Пометени са два леки автомобила. Колко още?

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Колко още хора трябва да бъдат убити, за да започнат институциите да изпълняват задълженията си? Колко още сигнали, предупреждения и трагедии са необходими, за да има реален контрол върху претоварените и опасно движещи се тежкотоварни автомобили?

Това вече не може да бъде приемано като поредица от случайни инциденти. Хората живеят в страх, а бездействието има своята цена – човешки живот. Затова през следващата седмица ще блокираме АМ „Тракия“ в знак на протест срещу бездействието на институциите.

Няма да мълчим, докато по българските пътища продължават да загиват невинни хора.

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Бащата на Сияна обеща блокират АМ Тракия поредния камион преминал през маянтинелите
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