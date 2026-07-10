Бащата на Сияна обеща да блокират АМ "Тракия" заради поредната трагедия

Бащата на Сияна - Николай Попов обяви на страницата си във фейсбук, че идната седмица ще блокират АМ "Тракия" заради поредната зверска катастрофа край Ямбол.

Зърновоз скъса мантинелите и помете два автомобила в насрещното. Един мъж загина, а други двама са ранени. Те бяха транспортирани с въздушната линейка до болнично заведение.

Ето какво написа Николай Попов:

"Преди малко пореден зърновоз премина през мантинелата на АМ "Тракия" и отново отне човешки живот. Един човек загина, а двама са ранени. Пометени са два леки автомобила. Колко още?

Колко още хора трябва да бъдат убити, за да започнат институциите да изпълняват задълженията си? Колко още сигнали, предупреждения и трагедии са необходими, за да има реален контрол върху претоварените и опасно движещи се тежкотоварни автомобили?

Това вече не може да бъде приемано като поредица от случайни инциденти. Хората живеят в страх, а бездействието има своята цена – човешки живот. Затова през следващата седмица ще блокираме АМ „Тракия“ в знак на протест срещу бездействието на институциите.

Няма да мълчим, докато по българските пътища продължават да загиват невинни хора.