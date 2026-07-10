Украинските дронове вече достигат Сибир, Кремъл е изправен пред нова дилема

В понеделник няколко украински дрона кръжаха над най-голямата руска рафинерия и след това, един след друг, се блъснаха в нейния дестилационен агрегат за суров петрол, обгръщайки съоръжението в огнени топки и облаци дим. Нямаше никаква противовъздушна отбрана, защото руските власти предположиха, че рафинерията в сибирския град Омск е твърде далеч от Украйна, за да бъде застрашена.

Ударът, който предизвика забраната за износ на дизел в сряда и засили едномесечната горивна криза на Русия, отбеляза значително разширяване на обхвата на дълбоките удари на Украйна. Досега те бяха ограничени до европейска Русия, в рамките на около 1000 мили от контролираната от Киев територия. Но Омск се намира на близо 1500 мили по права линия и дроновете, летящи там, трябваше да поемат по-дълъг, по-заобиколен маршрут, за да избегнат противовъздушната отбрана, пише WSJ.

Украинските дронове, използвани в тази операция, имат максимален обхват от 2100 мили, според производителя Fire Point. Това означава, че огромна допълнителна част от Русия, включително ядрото на нейната нефтена и газова индустрия в Западен Сибир и стотици ключови военни съоръжения, също ще трябва да бъдат защитени от украински въздушни нападения - когато руската противовъздушна отбрана вече е изтощена от безмилостната кампания с дронове и ракети на Киев.

"Изравняваме условията. През 2026 г. най-накрая можем да правим, интензивно, това, което Русия ни прави от 2022 г. насам", каза Микола Белесков, научен сътрудник в Националния институт за стратегически изследвания, държавен мозъчен тръст в Украйна, и старши анализатор във фондация "Върни се жив", която подкрепя и въоръжава украинските военни. "Русия е много по-голяма от нас и това означава, че нападателят има предимство, защото никога не знае какво ще бъде ударено следващото и ще му е много трудно да се защити. Несъмнено географията тук работи в наша полза."

Всички големи рафинерии в европейската част на Русия бяха ударени тази година, с различна степен на щети. Смята се, че производството на бензин е спаднало с поне една четвърт, което е довело до дълги опашки, недостиг и нормиране в цялата страна. Съседният Казахстан в четвъртък разположи 59 контролно-пропускателни пункта на границата си с Русия, за да предотврати контрабандата на гориво от руски автомобилисти.

Производството на дизел в Русия преди е надвишавало потреблението с една трета,

което е позволявало на страната да се превърне в един от водещите износители в света. Но започва да се появява и недостиг на дизел, поради което Москва в сряда обяви забраната за износ, разтърсвайки световните пазари.

На извънредна среща с министрите и няколко губернатори в сряда президентът Владимир Путин омаловажи украинските удари като предимно психологическа операция.

Всъщност, въпреки украинските атаки, Русия не би трябвало да вижда настоящия хаос на бензиностанцията, каза Михаил Ходорковски, руски опозиционен политик, който ръководеше ЮКОС, една от най-големите руски петролни компании по това време, преди сблъсъкът с Путин да доведе до лишаването му от свобода през 2003 г. и, десетилетие по-късно, до изгнание:

"Загубата на капацитет е значителна, но все още не е критична."

Руските петролни компании и държавата разполагат със значителни запаси от гориво, които биха могли да бъдат използвани за смекчаване на удара, и не е нужно много, за да се активират така наречените рафинерии тип "чайник", произвеждащи бензин с по-ниско качество, което би помогнало за облекчаване на недостига, каза той.

Частите от рафинериите, които са били ударени от украински дронове, обикновено могат да бъдат поправени в рамките на седмици или месеци, а понякога и дни. За да нанесе истински удар върху руската енергийна индустрия, Украйна трябва да може да допълни дроновете с по-мощни ракети.

Досега Украйна е успяла да нанесе само няколко успешни удара със своите крилати ракети "Фламинго", насочени към по-защитени руски цели, като например съоръжения, които произвеждат компоненти за руската програма за балистични ракети. Колкото по-голям е обхватът на украинските дронове, толкова по-малки трябва да бъдат бойните им глави, за да се осигури допълнително гориво.

Разширяващата се кампания на Киев за "дълбочинни удари", поразяващи цели в цяла Русия, е комбинирана с паралелната кампания за "среден удар", фокусирана върху окупираната южна Украйна и Крим, в обхват от 50 до 150 мили. Управлявани дронове патрулират главните магистрали там, поразявайки цистерни за гориво и военна логистика, както и съоръжения за съхранение на гориво и електроенергийната инфраструктура. През последните дни Украйна успя да удари десетки малки танкери, които се опитаха да превозят гориво до Крим в Азовско и Черно море, като същевременно потопи голяма част от Крим, където горивото е като цяло недостъпно – в еднодневно прекъсване на електрозахранването.

Новите цели в обсега на Украйна включват главния терминал за втечнен природен газ на Русия на полуостров Ямал в Арктика,

основните съоръжения за производство на нефт и газ на страната в Западен Сибир, тръбопроводни възли и помпени станции, както и някои от най-чувствителните части на руската военна индустрия. Украйна в момента изстрелва по няколкостотин дрона със среден и голям обсег дневно.

На фона на новото изобилие от цели, бензиновите рафинерии остават ахилесовата пета на Русия, казват икономисти. Поради наследството на съветската система, която смяташе частната собственост на превозни средства за лукс, производството на бензин – за разлика от дизела – никога не е било толкова развито. Едва този месец обаче Русия беше принудена да започне да внася бензин, за първи път от десетилетия.

Стратегическата цел на въздушната кампания на Украйна наистина е да принуди Путин, който изисква украинската капитулация на Донецка област на Украйна и евентуално други райони като предварително условие – да се съгласи на прекратяване на огъня по настоящите фронтови линии. Президентът Тръмп, след като се срещна с украинския лидер Володимир Зеленски на срещата на върха на НАТО в Турция в сряда, одобри атаките на Киев с голям обсег срещу Русия.

Засега няма признаци, че този подход работи. Путин е окуражен от факта, че Украйна изчерпва прехващачите "Пейтриът" и отговаря на украинските удари по рафинерии, като многократно обстрелва украинската столица с балистични ракети, причинявайки десетки жертви сред цивилното население.

И все пак, ако украинските удари продължат и руската горивна криза се засили, ще се появят системни домино ефекти.