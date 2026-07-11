Бият се докрай и вече не са подценявани: жените на фронта в Украйна

Все повече жени се сражават в украинската армия, а на фронта вече дори е създаден женски отряд за управление на дронове.

Олександра е следвала изкуство в Швейцария, Даря е работила в маркетинга, Хвиля е била графичен дизайнер, а Таня е мечтаела за кариера в телевизията. Днес четирите жени управляват дронове, които атакуват логистиката и военното командване на Русия, разказва в репортаж от фронта Сузане Петерсон от ARD, цитирана от "Дойче Веле".

Все повече украински жени доброволно се записват в армията - вече дори е създаден женски отряд за управление на дронове, които поставят логистиката на Русия под засилен натиск.

За да се прекъснат руските вериги за доставка

Жените са част от първата изцяло женска единица за управление на дронове в Националната гвардия на Украйна. Те нанасят удари по руски превозни средства, пътища за снабдяване и командни пунктове на разстояние до 300 километра. Целта е с тези атаки да се затрудни руското снабдяване и да се увеличи натискът срещу руските войски.

Жените сглобяват дронове, проверяват електрониката, монтират катапулта, тестват радиовръзката - те тренират прецизността си, като се стремят бързо да насочат дроновете към поставената цел. Бързината е от голямо значение - колкото по-малко време отнема сглобяването на оборудването в открита местност, толкова по-малък е рискът да бъдат забелязани и атакувани от руски пилоти на дронове.

Война на технологиите

Но не само бързината по време на операция е важна. Войната се е превърнала в безмилостна битка на технологиите. Радиочестотите и обхватът се променят постоянно. Технологиите за смущения на сигналите стават все по-мощни. Софтуерът трябва да се адаптира, антените - да се променят, а маршрутите на полетите - да се препланират. "Това, което днес работи, утре може вече да е безполезно", обяснява командирката Даря.

За всяка мисия работят съвместно разузнавачи, инженери и няколко екипа за управление на дронове. Общият успех зависи от работата на десетки хора.

Все повече жени в армията

Бойната служба и животът на фронта дълго бяха смятани за мъжка задача в Украйна. Едва от 2018 г. насам жените имат изобщо правото да участват в бойни мисии на въоръжените сили. Олександра и останалите в отряда добре познават стария предразсъдък, че жените нямат място в армията, защото им се е случвало да го чуват лично. Но времената се промениха. Напоследък все по-често получават одобрение и признание.

"По време на сражение не е важен полът, а дали човек може да разчита на другия. Просто трябва да си сигурен, че няма да те изоставят под обстрел", казва Олександра.

Повече от четири години след началото на руската агресия Украйна все повече се сблъсква с кадрови проблеми. Вече много малко мъже се записват за военна служба. А много от тях се сражават с години. В същото време обаче броят на жените военнослужещи расте. Според украински данни в момента във въоръжените сили служат над 75 000 жени - близо двойно повече, отколкото през 2022 г.

Те искат да помогнат, за да свърши войната по-скоро

Особено високотехнологичната война с дронове предлага задачи, при които физическата сила играе по-малка роля в сравнение с техническите познания, прецизността и концентрацията. "В началото бях снайперистка", казва командирката Даря. Но тежкото оръжие ѝ създавало затруднения. Затова започнала да работи с дронове и смята, че това е областта, в която може да се сражава най-ефективно. Тя доброволно се е обвързала с армията и смята да остане в редиците ѝ до самия край на войната: "Искам да се сражавам, докато не стане възможно да се върна обратно в родния ми град Нова Каховка, който сега е под руска окупация, и докато не мога да посетя гроба на баба ми там", казва тя пред АРД.

Жените засега избягват да си правят планове за периода след края на войната. Обикновеният живот и предишните им приятели са останали в миналото. А сегашният минава изцяло под знака на чертаенето на маршрути за дронове и заповеди за атака. Но и под знака на надеждата, че всеки техен дрон може поне малко до доближи войната до нейния край, обобщава АРД.