Поклонението пред втория български космонавт Александър Александров ще бъде на 13 юли

Поклонението пред паметта на о.р. генерал-майор Александър Александров ще се състои на 13 юли (понеделник) от 11:00 часа в Централния военен клуб в София, съобщиха от Министерството на отбраната.

От ведомството изразиха съболезнования по повод кончината на о.р. генерал-майор Александров, който почина на 10 юли 2026 г. Той бе военен летец, космонавт, учен и офицер, оставил траен отпечатък в историята на българската авиация и космонавтика.

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Всеки, който желае, може да отдаде последна почит по време на поклонението.

Александър Александров е вторият български космонавт. Той участва в космическата мисия на борда на съветския кораб „Союз ТМ-5“, продължила от 7 до 17 юни 1988 г. Роден е на 1 декември 1951 г. в Омуртаг.