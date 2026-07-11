Вкарват в регистър Airbnb-та, Booking и квартири, за да плащат данъци

В правителството работим много активно в подкрепа на бизнеса, който е на светло, който плаща данъци, който плаща осигуровки, какъвто и да е, трябва да е еднакъв за всички и всички трябва да го плащат. Това е ключово. Ние искаме да изсветлим сектора, да помогнем на хората, които работят честно и открито, каза пред БНТ министърът на туризма Илин Димитров.

"Едно от действията е промени в единната ни система за туристическа информация, така че да имаме по-голяма видимост на нощувките. Регламента, знаете много добре, че България ще приеме регламента за краткосрочни настанявания, т.е. всички тези квартири, които са по курортите, Airbnb-та, Booking, където се дават под наем, ще бъдат вкарани и регистрирани, за да започнат да плащат данъци."

Министерството на туризма разработва и софтуерен продукт, който ще се казва TUR-ALERT, където гражданите могат да качват своите сигнали, със снимки, с кратко описание, а по него ще бъде правена проверка. Предстои да влезе в сила и нов регламент за атракционите по курортите.

Неизгодни договори и пари за странни събития за космоса

Илин Димитров обясни, че продължава одитът на ведомството от страна на Сметната палата.

"В момента Сметната палата извършва изключително дълбока ревизия на дейността на министерството и когато имаме доклад ние съответно ще го пратим на органите. Но е много важно да се каже, че ако нещо е законосъобразно по никакъв начин то не означава, че е ефективно или, че е целесъобразно. Ще ви дадем един пример. Наскоро ми докладваха. Субсидирали сме тази и миналата година събития, свързани с Космоса, министерството на туризма. Искам да ви питам, чакаме някой да дойде отгоре или ще пращаме някой нагоре?"

Министърът даде и пример за прекратяване на договор за реклама:

"Давам ви пример с договор за проектиране на филм върху стена на хотел, където беше над 500 000 лева целият договор. Прекратихме го веднага. Въпреки, че нямаше клауза за прекратяване, от едностранно отстрана министерство, поканихме фирмата, казахме, че не смятаме, че това е ефективно, че имаме бюджетен проблем. Около 30 договора бяха преразгледани или прекратени. Просто нямаме право повече да играем хазарт със средствата на бранша. Ние трябва много агресивно да рекламираме. И тук всеки един цент ни е важен."

Евровизия

Министърът не пожела да каже дали знае кои са двата от четирите града, които продължават към втория етап на състезанието за това кой ще е домакинът на "Евровизия 2027". Слуховете сочат, че това са София и Пловдив, като двата града имат еднакви шансове.

"По оценка на организаторите се справяме добре, темпото е добро, готови сме. И знаете ли, имаме амбицията, правителството и целият екип, който е включен, да направим най-доброто домакинство до сега. Ще има над хиляда журналисти. Трябва да им покажем България. Вече започват да идват. Ние ги включваме в турове. Миналата година е имало 92 събития, съпътстващи "Евровизия". Ние ще направим повече. Искаме да използваме всеки един момент да рекламираме България, да покажем колко е красива, колко е гостоприемна", каза Димитров.

Освен към Дара, Министерството на туризма се е обърнало и към други известни българи, които да са лица на кампанията за "Евровизия 2027".

Летният сезон

"Първите два месеца сезонът започна колебливо и плахо, като дори се чуха сравнения с туристическия сезон и държавния бюджет, като те много си приличат, и сезонът, и бюджета, с наследени тежки дефицити, с плячкосан бюджет за реклама, и този сезон, аз ви казах и тогава, той практически не е наш, защото е в резултат на усилията на предишното ръководство на министерството на туризма. И първите два месеца, както казах, бяха много колебливи. В момента, добрата новина е, че, според нашата система за туристическа информация, вече курортите са пълни, туристите имаме, и броят на нощувките, на туристическите резервации, се приближава към този от миналата година", каза Димитров.

Една от целите на правителството е до края на мандата от 4 милиона туристи сега, България да посреща 8 милиона туристи. По отношение на германския пазар целта е от 300 000 туристи да се стигне до 1,1 милиона.