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Замърсяване с хигиенни материали на Централния плаж във Варна

То е станало вследствие на обилните валежи, паднали през нощта срещу 9 юли

13.07.2026 | 10:38 ч. 11
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) във Варна е извършила проверка за замърсяване на Централния плаж в града, съобщиха от екоинспекцията. Сигналът за замърсяване с хигиенни материали – мокри кърпички, тоалетна хартия, превръзки и отпадъчни води в района между Централния и Южния плаж на Варна е постъпил в РИОСВ в неделя около 10:30 часа.

Незабавно след получаване на сигнала експерт от екоинспекцията е проверил участъка от вълнолома в посока север до заведение „Печката“. 

При огледа е установено наличие на мокри кърпички както в морската вода, така и по плажната ивица, концентрацията на замърсяването намалява в посока от юг на север. 

В хода на проверката е установено, че замърсяването е вследствие на обилните валежи, паднали през нощта на 8-и срещу 9 юли във Варна. В резултат на интензивните дъждове и запушване на решетка към преливника на смесен битов колектор към дъждовен колектор, заустен в Черно море, е допуснато преливане на смесени води над решетката. Констатирани са и следи от високи води, потвърждаващи настъпилото преливане, уточняват от екоинспекцията.

Към момента на извършената проверка не е установено преливане на отпадъчни води от битовия колектор към дъждовния колектор и съответно в Черно море.

Битовата канализационна система се стопанисва от „ВиК – Варна“ ООД, допълват от РИОСВ и казват, че на дружеството са дадени задължителни предписания да почисти замърсяването с отпадъци по плажната ивица, както и да отстрани натрупаните отпадъци от решетката на преливника.

Екоинспекцията ще проследи изпълнението на дадените предписания.

По заявка на Басейнова дирекция, от Регионална лаборатория – Варна са взети проби от морските води за извършване на лабораторни анализи, а резултатите ще бъдат представени след приключването им.

 

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Тагове:

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