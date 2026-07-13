Икономист: Лошият ни имидж вече е струвал 1,5 млрд. евро повече за лихви

България вече е в процедура по свръхдефицит. Механизмът цели да гарантира, че държавите членки на ЕС ще поддържат дисциплина в бюджетите на своите правителства.

"България трябва да представи план пред ЕК, пред ЕЦБ за това как ще сведем дефицита си под 3% в следващите години. Това се отразява на дългосрочна процедура, в която, ако не представим такъв план, се налага глоба, която е 0,05% от БВП, тя е около 60 млн. евро на година", коментира икономистът и председател на УС на Съюза за стопанска инициатива Михаил Кръстев в "България сутрин".

По думите му, лошият имидж на страната ни вече ни е струвал 1,5 млрд. евро повече за лихви

"Реалната щета, която България търпи от влизането на процедура за свръхдефидит е това, че имиджът на страната ни се влошава.

Доведохме се дотам, че разчитаме на дългови емисии. Когато имиджът ни е лош, се финансираме скъпо, плащаме по-високи лихви. Това ще продължи да се влошава, тъй като България не излъчва сигнали на стабилност. Инвеститорите ще искат по-висока премия за себе си", прогнозира той пред Bulgaria ON AIR.

Той добави още, че дефицитът може да се сведе под 3% още с Бюджет 2027, но е важно какви действия и какви реформи ще се предприемат.

"Не е трудно, но за целта трябва да се направят реформи. Очакванията на ЕК са да представим няколкогодишен план. Приходите са рекордни всяка година. Те не отговарят на прогнозната част. Трябва да спрем да мислим как да увеличим приходите, защото се създава усещане, че това няма как да се случи без увеличаване на данъчната тежест, без натоварване на бизнеса и домакинствата", настоя председателят на УС на ССИ. "Чупим правила. Когато кажем, че пенсиите ще бъдат увеличени с въпросната Ковид добавка, трябва да знаем, че сме нарушили Швейцарското правило. 10% от администрацията са постижими. Трябва да се направи ефективен анализ и администрацията да се оптимизира. Минималната работна заплата не трябва да бъде определяна през механизъм. За публичните финанси еврото не влияе чак толкова", изрази каза още Кръстев.