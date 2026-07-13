Д-р Спасов: В "Диагноза България" има доста внушения

Платформата на Мартин Атанасов "Диагноза България" предизвика доста коментари, а самият той се срещна с представители на здравеопазването на най-високо ниво.

"Не искам да омаловажавам труда му, но там има доста внушения. Има институции, които могат да вършат тази работа. Не съм съгласен, че информацията не е достъпна. Правят се внушения за злоупотреби, без това да е доказано", каза общопрактикуващият лекар д-р Мирослав Спасов.

Гостът обърна внимание, че в сайта се сравняват цени в различни болници, фигурират имена и на много частни болници.

По думите му празно говорене и хвърляне на обвинения, без доказателства, нямат юридическа стойност в съда.

Парите за здраве

Парите за здраве през 2026 година ще бъдат с 8,5% повече спрямо миналата година, предвижда проектът на бюджет на Здравната каса. Общопрактикуващият лекар д-р Мирослав Спасов коментира, че всички говорим само за количество пари.

"Настоящият здравен министър си позволи да коментира, че не било подобрено качеството на медицинските услуги, въпреки че се дават повече пари. Смея да твърдя, че контролът, упражняван от общопрактикуващите лекари, непрекъснато се подобрява", заяви той пред Bulgaria ON AIR и добави, че смъртността в България не се е увеличила.

Според д-р Спасов това се дължи на увеличената диагностика на социално значими заболявания.

"Ако държавата иска качествено здравеопазване, трябва да задели съответните пари. Пазаруваме лекарства и оборудване на европейски цени, същевременно ни се плаща процент от това. Най-ниската здравна вноска в ЕС като процент от заплатите е в България", посочи гостът на Bulgaria ON AIR.

Профилактика и превенция на заболяванията

"Аз съм представител на "бялата мафия" - ако иска някой, може да ни линчува. Най-често коментарите са "тези доктори не се наядоха, само за пари мислят. В момента изпълняваме и полицейски функции - издирваме родители, които не са довели деца на задължителните консултации. Трима лекари звъним по два-три пъти на 500 човека. Гражданите да благоволят да си изпълнят задължението", оплака се д-р Спасов.

Oбщопрактикуващият лекар изтъкна, че тази година се очаква да направят с около 200 хил. повече профилактични прегледи.

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