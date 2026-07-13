Официално обявиха причината за смъртта на сенатор Греъм

Американският сенатор републиканец от щата Южна Каролина Линдзи Греъм е починал вследствие на дисекация (разслояване) на аортата, причинена от атеросклеротично сърдечно-съдово заболяване.

Това съобщи пресслужбата на политика, цитирана от изданието Politico.

Посочва се, че тези заключения все още не са окончателни. Окончателната диагноза ще бъде потвърдена след получаването на резултатите от токсикологичните и микроскопските изследвания.

Междувременно порталът Axios публикува последните изявления на Греъм.

В събота вечерта сенаторът е разговарял по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп. Двамата са обсъдили неотдавнашното посещение на Греъм в Украйна, както и законопроекта за нови санкции срещу Русия, който според сенатора е трябвало скоро да бъде подложен на гласуване в Сената.

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По-късно Греъм споделил пред свой събеседник, че не се чувства добре. Той бил посъветван незабавно да потърси медицинска помощ, но сенаторът отговорил, че ще го направи в неделя сутринта след участието си в предаването Meet the Press по NBC.

В края на разговора Греъм се пошегувал, че „не може да умре сега“.

"Не мога да умра сега. Все още трябва да наложа санкциите срещу Русия, да помогна за уреждането на ситуацията с Иран и да съдействам за нормализирането на отношенията между Израел и Саудитска Арабия", заявил Греъм.

Няколко часа по-късно сенаторът е починал.

Смъртта на Греъм оставя дневния ред на Сената под въпрос

Смъртта на Линдзи Греъм е на път да преобърне Сената, където мнозинството на Републиканската партия вече беше тясно, а четиримандатният републиканец от Южна Каролина се очертаваше като важен фактор в няколко непосредствени политически битки преди междинните избори, поставяйки под въпрос съдбата на множество законодателни приоритети, коментира Politico.

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Греъм , който почина от „кратко внезапно заболяване“ в събота, според офиса му, председателстваше Бюджетната комисия, която е подложена на натиск от президента Доналд Тръмп да предложи нов пакет от разходи по партийна линия, включващ значително увеличение на финансирането за отбрана. Той беше и старши член на Комисията по бюджетни кредити, която работи за постигане на сделка за предотвратяване на спиране на работата на правителството в края на септември.

Греъм беше член на Комисията по правосъдие, която тази седмица ще проведе изслушвания за потвърждаване на изпълняващия длъжността главен прокурор Тод Бланш, който да ръководи Министерството на правосъдието постоянен пост. Лидерите на Републиканската партия разчитаха на Греъм да помогне за набиране на подкрепа за номинирания в комисията и в парламента, тъй като шепа колеги републиканци рискуваха да не гласуват.

И той ръководеше усилията за налагане на санкции на Русия заради продължаващата ѝ агресия срещу Украйна - кръстоносен поход, който може би вече е загубил втори републикански защитник на Капитолийския хълм след хоспитализацията на сенатор Мич Макконъл от Кентъки.

Лидерите на републиканците в Сената ще трябва незабавно да започнат да обмислят отсъствието на Греъм , докато планират следващите си четири седмици във Вашингтон преди лятната ваканция - и докато се стремят да изпълнят предизборните си обещания с наближаването на ноемврийските избори.

"Той беше доверен съветник и колега за мен и за много други, и многобройни президенти и държавни глави са разчитали на неговите съвети", заяви лидерът на мнозинството в Сената Джон Тун в изявление в неделя сутринта. "Неговото влияние върху федералната съдебна система, националната ни отбрана и любимата му Южна Каролина ще се усеща поколения наред."

Смъртта на Греъм довежда и без това тясното мнозинство на републиканците в Сената до 52-47 гласа - и функционално е още по-тясно, тъй като Макконъл продължава да липсва по неразкрити медицински причини. Съгласно закона на Южна Каролина, републиканският губернатор може да назначи временен наследник, въпреки че това лице не е задължително да наследи същите му ангажименти в комисиите, нито да споделя огромния опит на Греъм в областта на отбраната, външните работи и съдебните въпроси.

Греъм председателстваше подкомисията по бюджетни кредити, която отговаряше за финансирането на Държавния департамент, а неговият наследник на тази позиция ще се изправи пред кратки срокове преди крайния срок на 30 септември, за да избегне прекъсване на финансирането, както и пред нов натиск за поддържане на паричния поток към ключови дипломатически дейности на фона на продължаващата война срещу Иран.

Решенията за това кой ще поеме поста от Греъм ще зависят от това дали най-старшите членове искат да се разместят помежду си или да позволят на редовен републиканец, отговарящ за бюджетните кредити, да поеме лидерска роля.

Греъм и Макконъл заедно водеха последователен "бой" в рамките на променящата се Републиканска партия за продължаващ ангажимент на САЩ на международната сцена и с ключови съюзи - наред със застъпничеството за повече разходи за отбрана. Смъртта на Греъм ще нанесе удар върху частта от Републиканската партия, която се придържа към "мир чрез сила“, тъй като Тръмп проявява малък интерес към традиционните съюзи и продължава критиките си към НАТО. Греъм беше ключов глас срещу нарастващата изолационистка позиция в партията си и приветстваше войната срещу Иран.