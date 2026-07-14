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Конвоират днес банкера Стоян Мавродиев от Сърбия

Предстои да му бъде предявено обвинение за длъжностно присвояване

14.07.2026 | 08:10 ч. 11
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Очаква се днес у нас да бъде конвоиран от Сърбия бившият шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Белград разреши екстрадицията му миналата седмица, съобщи NOVA.

Банкерът беше задържан в сръбската столица в началото на месец юни. Преди това в продължение на две години беше издирван във връзка с обвинението му по делото за длъжностно присвояване на кредит от 150 милиона лева от ББР.

След конвоирането му до София той ще бъде задържан в следствения арест на бул. „Г. М. Димитров”. Там трябва да му бъде предявено обвинението и да се реши за мярката му за неотклонение.

Мавродиев е обвиняем заедно с бизнесмена Румен Гайтански, който беше и арестуван, но след това беше освободен, като съдът посочи, че към онзи момент тезата за извършено присвояване не е доказана. 

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