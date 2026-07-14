Цената им скача до небесата: Как Мондиалът вдига трансферните суми за футболистите

Покрай Световното първенство по футбол редица играчи изведнъж стават много търсени, а цената им скача главоломно. Возиня и Хил са само два от примерите, пише Дойче веле.

Возиня изведнъж се превърна в суперзвезда. Четирите силни изяви на Световното първенство не само донесоха на вратаря на Кабо Верде близо 30 милиона последователи в Инстаграм, но и дадоха нов, неочакван тласък на кариерата на 40-годишния футболист. Според медийни съобщения, в момента клубовете се редят на опашка, за да привлекат играча, който засега е без отбор. Говори се за получени оферти от изключително доходната Саудитска Про Лига, от "Реал Бетис" (Севиля), а интересът от клуба на Меси - "Интер Маями" - е особено голям, информира АРД.

През всичките 15 години, откакто се занимава професионално с футбол, Возиня е играл по целия свят. От Кабо Верде той преминава първо в Кипър, после в Словакия, в Молдова, във втора португалска лига, стига чак до Ангола. А сега вратарят блесна на най-висшия футболен турнир в света и на 40-годишна възраст вероятно ще подпише най-доходния договор в кариерата си.

Когато водещи клубове те забележат

За парагваеца Орландо Хил това световно първенство вероятно също ще означава поврат в кариерата му. Вратарят, който докара до отчаяние не само Германия, в момента има договор с аржентинския първодивизионен отбор CA San Lorenzo и на 26-годишна възраст за първи път се свързва с редица европейски клубове.

Не е новост, че на големите футболни състезания и особено на световните първенства скаутите на водещи клубове си набелязват желаните попълнения. Звездата на Хамес Родригес например изгря по време на Световното първенство през 2014 година. След турнира "Реал Мадрид" преведе на "Монако" около 75 милиона.

Цената на аржентинеца Енцо Фернандес също се покачи до небесата благодарение на изявите му на Световното първенство през 2022 година - само шест месеца след като "Бенфика" (Лисабон) го беше купил за 44 милиона евро, "Челси" вече беше готов да плати 120 милиона за Фернандес, припомня германската обществена медия.

Как Световното първенство променя пазарната стойност

Междувременно скаутингът на клубовете се е развил значително, между другото и благодарение на използването на изкуствения интелект. "Пазарната стойност се формира от представянето в първенството и международните клубни турнири", казва пред АРД спортният директор на "Айнтрахт Франкфурт" и добър познавач на трансферния бизнес Маркус Крьоше. Той обаче е против надценяването на ролята на големите футболни турнири за развитието на спортистите.

Водени именно от убеждението, че Световното първенство не е основен фактор, във Франкфурт постигнаха принципно споразумение с "Байерн Мюнхен" относно продажната цена на Натаниел Браун още преди активната фаза на Мондиала. Баварският клуб направи същото и с нидерландския "ПСВ Айндховен" по отношение на мароканеца Исмаел Сайбари, който на терените в Северна Америка вкарваше гол във всеки мач от груповата фаза. Може да се предположи, че целта е била да се избегне наддаването с други клубове.

Колко ще струват звездите Манзамби и Буади?

Трудно е да се определи каква роля ще изиграе това световно първенство за трансферите на футболисти, но един от критериите би могъл да бъде за колко ще бъдат продадени млади играчи като Жоан Манзамби (20) от Фрайбург или мароканеца Аюб Буади (18). По отношение на Буади президентът на "Лил" Оливие Летан вече предупреди заинтересованите клубове: звездата от Световното първенство няма да струва никак евтино. Като основание обаче той посочва не доброто представяне на турнира, а цените, които бяха платени за Елиът Андерсън (вероятно 135 милиона евро) и Сандро Тонали (вероятно 108 милиона евро).

Що се отнася до вратаря на Кабо Верде Возиня, той доказва, че дори в ерата на изкуствения интелект има и играчи с безспорни качества, които все пак остават незабелязани от водещите клубове. Четирите мача, изиграни в Маями и Атланта, ще променят живота на 40-годишния футболист.