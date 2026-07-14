Иран е ударил два супертанкера в Ормузкия проток

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция съобщи, че два супертанкера „нарушители“ са били ударени и повредени в Ормузкия проток, след като корабите пренебрегнали предупрежденията, изключили навигационните си системи и се опитали да преминат през „миниран маршрут“, съобщи Ройтерс, като се позовава на ирански медии.

В изявление на Революционната гвардия се казва, че САЩ „подстрекават кораби да използват нелегален маршрут“ и че сътрудничеството с „врага агресор“ ще доведе до щети, забавяне на отварянето на протока и глобална енергийна криза.

Американските сили за трета поредна нощ нанесоха удари срещу Иран, след като в понеделник президентът Доналд Тръмп отново наложи блокада на иранското корабоплаване и изрази намерението си да въведе такса от 20 процента върху стоките, които преминават през Ормузкия проток, в замяна на осигуряване на безопасността на корабоплаването.

По-рано министерството на отбраната на Обединените арабски емирства съобщи, че два танкера на емирствата са били ударени, като е загинал един моряк, а осем други са били ранени.

Агенцията за морски търговски операции на Великобритания също съобщи за удар срещу танкер.

Бахрейн обяви, че системите за противовъздушна отбрана на страната са отблъснали ирански въздушни нападения срещу кралството.

Ирански медии съобщиха за експлозии в пристанището Бандар Абас и на островите Киш и Кешм, а новинарската агенция ФАРС предаде, че жители са чули взривове в град Джем и в провинция Бушехр.

Официалната иранска агерция ИРНА съобщи за американски удари и в югозападната провинция Хузестан.

Държавната телевиция на Иран предаде, че иранската армия е нанесла удари срещу „враждебен“ американски кораб с крилати ракети и срещу американски съоръжения в Кувейт с дронове.

(БТА)