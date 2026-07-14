Русия харчи милиарди за войната, но икономиката ѝ показва все повече признаци на изтощение

Миналият петък САЩ обявиха, че предприемат законодателни мерки за санкциониране на купувачите на руски петрол. По този начин законодателите се надяват, че това ще има ефект на домино в руската икономика, възпирайки страните от търговия с Русия, тъй като САЩ биха наложили високи тарифи върху вноса от държави, които внасят руски петрол, уран и природен газ. Дали тези санкции ще бъдат повратната точка, предстои да видим, но това е опит да се удари Русия там, където е най-болезнена. Руската икономика е изцяло зависима от приходите си от износ на изкопаеми горива, които носят на Русия 734 милиона евро на ден, пише Forbes.

Въпреки че руската икономика все още е огромна – на стойност около 2,6 трилиона долара – растежът се забавя и икономиката ѝ се свива всяко тримесечие. Прогнозите са темповете на растеж да бъдат само 0,4% за 2026 г. Това е дори по-лошо от 2025 г., когато Русия нарасна само с 1% и на косъм избегна рецесия.

През 2022 г. руската икономика първоначално се сви, когато санкциите засегнаха за първи път, но след това се възстанови през 2023 г., тъй като страната изгради нови търговски отношения с други страни, постигайки темп на растеж от 4,1%, според Световната банка. Но този растеж щеше да продължи само докато бумът на разходите от военното време се изчерпеше, цените на енергията паднаха и разходите за войната се увеличиха спираловидно.

Според съобщенията, представители на Министерството на отбраната са казали на руския президент Владимир Путин тази година, че ще им трябват милиарди повече за финансиране на конфликта, тъй като войната е надвишила бюджета с поне 28 милиарда долара. Прогнозира се също, че Русия ще преразходи средства за конфликта с още 54 милиарда долара през 2027 и 2028 г.

Това със сигурност е огромно увеличение. Русия е харчила около 47 милиарда долара годишно за национална отбрана между 2019 и 2021 г., но тазгодишният бюджет ще изисква повече от 158,5 милиарда долара. Като се вземат предвид всички разходи, изследване, проведено от изследователя от Станфорд Дейвид Хендерсън, изчислява, че конфликтът достига над 2,5 трилиона долара.

Русия по същество изразходва целия си БВП, за да завземе част от Украйна, която покрива 10% от площта на Тексас – или 268 597 квадратни мили.

Това означава, че тя харчи около 90 милиона долара на придобита квадратна миля и печели територия много бавно.

През 2025 г. икономическата картина в Русия изглеждаше особено мрачна. Санкциите най-накрая започнаха да оказват влияние и цените на суровия петрол паднаха под 73 долара за барел. Приходите на Русия от петрол и газ намаляха наполовина през януари 2026 г. Тъй като приходите на Русия от износ на изкопаеми горива достигнаха най-ниските си нива преди инвазията, войната в Иран предложи спасителен пояс. Цените на петрола скочиха рязко и президентът на САЩ Доналд Тръмп облекчи санкциите върху руския петрол. В пика си цената на суровия петрол Brent скочи с повече от 55% от началото на войната в Иран, близо до 120 долара за барел.

Но хаосът от войната в Иран подкопа дългосрочните енергийни и инфраструктурни проекти на Русия в Близкия изток. Две от руските електроцентрали в Иран бяха спрени, както и проучването на нефт и газ и амбициите за диверсифициране на транзитните маршрути на Русия, за да свържат Русия с Индия през Иран.

Въпреки че Русия за кратко получи отсрочка от войната с Иран, тя се бори да превърне приходите си от петрол във военна мощ. Една от причините за това е, че страда от недостиг на работна ръка с нарастващ брой жертви – сега се оценява на над 1,4 милиона убити, ранени и изчезнали. С настоящите темпове Русия губи повече войски, отколкото може да набере. Има и търсене на военни фабрични работници, но Русия се бори да запълни и тези роли. Страната страда и от изтичане на мозъци, тъй като над 650 000 руски граждани са избягали от страната.

Друг проблем за руската икономика е инфлацията, която току-що достигна петмесечен връх от 6%, като услугите достигнаха инфлация от 10,6%. Ключови потребителски стоки, като например цената на всички хранителни продукти, се повишиха. Само от 2024 до 2026 г. е имало 18% увеличение на хранителните стоки.

За съжаление на потребителите, руската икономика не генерира достатъчно приходи, за да помогне за покриване на тези видове разходи. Всичките ѝ оскъдни ресурси се разпределят за военно производство. И въпреки че се опитва да трансформира икономиката си във военна икономика, това е много по-предизвикателно, отколкото беше по време на Студената война. Днес Русия плаща пазарни цени за суровини за военното производство, които идват предимно от чуждестранни доставчици. Това направи военните разходи много по-скъпи за Русия в сравнение дори с периода на Студената война, когато военните разходи като процент от БВП на Съветския съюз представляваха около 20%.

Междувременно гражданският сектор на Русия се разпада. Цивилните компании се конкурират за работна ръка на завишени от войната заплати, трябваше да вземат заеми при лихви близо 20% и продават на пазар с ниски нива на потребителско търсене. Половината от всички подсектори на гражданската промишленост са в упадък. Освен фармацевтичното и транспортното оборудване, производството намалява в 19 други граждански сектора. По този начин руснаците имат двоен проблем: военният сектор на икономиката е прегрял, докато гражданският сектор е в застой.

Във времена на икономическа криза златото често се използва като предпазна мярка за осигуряване на икономическа стабилност. Но през януари беше съобщено, че Русия е ликвидирала 71% от златните си резерви, за да финансира военните усилия. Само за пет години Русия отменя всички печалби, които беше постигнала след пандемията от Covid-19, когато преживя стабилен икономически обрат с БВП, възстановен с над 5%.

Няма съмнение, че руската икономика е подложена на значителен натиск. Докато Русия все още може да финансира войната си с Украйна в краткосрочен план, по-строгите вторични санкции на САЩ срещу държави и компании, които търгуват с Русия, биха могли допълнително да ограничат приходите от износ и достъпа до критичен внос. Путин може да не иска да прекрати войната, докато не получи това, което иска, което според съобщенията е целият Донбас, но това със сигурност ще дойде с огромна цена за руската икономика.