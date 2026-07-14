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Последните четири мача на Световното – с нова топка

Моделът се казва „Трионда финал“

14.07.2026 | 08:40 ч. 7
Снимка Ройтерс

Снимка Ройтерс

В последните 4 мача от Световното първенство – двата полуфинала, както и двата финала – за първо и трето място, ще бъде използван нов модел на топката, оповестиха организаторите.

От „Адидас“ разкриха, че ексклузивният вариант са казва „Трионда финал“  и при него цветовете на емблемите на трите страни, домакини на турнира, изчезват, а на тяхно място се появяват черни и златни цветове, като на кълбото ще са изписани и имената на градовете, които бяха домакините на срещите от Мондиала.

Всеки от съставите от последното каре ще играе поне два мача с новата топка. Тя ще бъде използвана в малкия финал за бронзовите медали, както и в този за световната титлата, който ще е на 19 юли в Ню Йорк.

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