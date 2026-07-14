Близнаците на Анджелина Джоли и Брад Пит вече са пълнолетни

Близнаците на Анджелина Джоли и Брад Пит отпразнуваха своя 18-и рожден ден в неделя, 12 юли.

Звездните наследници, които са най-малките от 6-те деца на бившата холивудска двойка, вече са пълнолетни.

Нокс и Вивиан наскоро завършиха колеж и се насочиха към свои собствени кариери и интереси.

Макар и много потайни, както всички деца на Джоли и Пит, Нокс и Вивиан са израснали под светлината на прожекторите.

Двамата рядко са посещавали публични събития, но въпреки това са демонстрирали своята индивидуалност чрез интересите си и някои от коментарите за тях, които Анджелина е правила през последните 18 години.

Единственият биологичен син на Джоли и Пит – Нокс – е все по-ангажиран в тренировки и състезания по муай тай. Той завърши гимназия тази година, слагайки край на важен етап от живота си.

Не е известно кога точно Вивиан е завършила, но Нокс попадна в заглавията на медиите през юни на церемонията по дипломирането си. Когато се качи на сцената, той промотира предстоящата си битка по муай тай, насърчавайки съучениците си да я гледат.

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