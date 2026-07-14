Холанд похарчи 10 000 долара за каубойски сувенири в Далас

Норвежкият нападател Ерлинг Холанд и негови съотборници посетиха тематичен магазин „Дивият запад“ в Далас, САЩ, преди да се върнат у дома след елиминирането си от Световното първенство по футбол, съобщава TMZ.

Според информацията норвежците са похарчили 10 000 долара за час и половина по време на шопинга, като Холанд е покрил цялата сума.

Петчленната група е закупила каубойски шапки, ботуши, ризи в уестърн стил и катарами за колани. Най-големите покупки на Халанд са били препариран енот, който държи празна бутилка алкохол (750 долара) и две катерици, едната от които носи шерифска шапка (по 450 долара всяка).

Самият Холанд показа енота при слизането си от самолета на норвежка земя,.

Ерлинг Холанд не скри, че участието на световното първенство и достигането до четвъртфиналите на турнира, където Норвегия загуби от Англия с 1:2 след продължения, е най-хубавият момент в живота му.

„Това бяха най-готините седмици и най-готиното пътешествие в живота ми. Всичко беше напълно сюрреалистично - трудно е да се разбере сега. Чувствам се малко празно отвътре. Ако бързо превъртя тези 40 дни в главата си, беше просто лудост“, цитира VG думите на Холанд.

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Футболистът добави, че се гордее с националния отбор.

„Начинът, по който поставихме Норвегия на картата на света, ме трогва най-много. Мисля, че това промени Норвегия, промени и мен. Надявам се, че това обедини и нацията. В крайна сметка просто се гордея. Сега е време за почивка. Преди това трябва да кажа: животът ми е доста добър. Харесвам го и съм на правилното място“, добави той.

Вижте как бяха посрещнати националите на Норвегия в галерията:

Снимка: Ройтерс 1 / 21 / 21