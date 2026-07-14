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Дългоочаквана среща: Арчи и Лилибет отново прегърнаха крал Чарлз

Принц Хари и Меган Маркъл позволиха на децата си да се видят с британския си дядо

14.07.2026 | 11:00 ч. 4
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Отношенията между британското кралско семейство и принц Хари и Меган Маркъл остават сред най-коментираните теми в света от години. След оттеглянето им от кралските задължения през 2020 г. и преместването им в САЩ контактите между двете страни значително намаляха, а публичните разкрития и интервюта допълнително задълбочиха дистанцията.

Най-големите потърпевши от семейното отчуждение сякаш се оказаха най-малките членове на фамилията – принц Арчи и принцеса Лилибет. Заради живота си отвъд океана те рядко имат възможност да прекарват време с дядо си, крал Чарлз III, а всяка новина за евентуална среща между тях неизменно предизвиква огромен интерес.

Ето защо последната им среща се приема като важна стъпка към затопляне на отношенията в кралското семейство. След четири години раздяла Арчи и Лилибет отново са имали възможност да прегърнат своя дядо – момент, който мнозина определят като трогателен и изпълнен с надежда за ново начало между двете страни.

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