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ГЕРБ за Атанасова: Частният живот не може да бъде коментиран

Костадин Ангелов: Нямаме никакво намерение да правим това

02.07.2026 | 15:53 ч. 77
БГНЕС

БГНЕС

Костадин Ангелов и Деница Сачева от ГЕРБ коментира новината, че конституционният съдия Десислав Атанасова е летяла в самолет с Делян Пеевски до Дубай.

"Частният живот на всеки български гражданин не може да бъде коментиран политически и нямаме никакво намерение да правим това”, казаха депутатите от ГЕРБ преди заседанието на Комисията по здравеопазването днес. 

Припомняме, че по-рано днес вътрешният министър Иван Демерджиев изнесе данни за пътуванията на Делян Пеевски.

277 пъти за осем години Делян Пеевски е излитал от летището в София, а с него е летяла и конституционният съдия Десислава Атанасова. 

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"Фактологията е следната: Госпожа Атанасова е избрана за конституционен съдия на 19 януари 2024 година. На 22 януари 2024 година тя подава оставката си като член на ГЕРБ. Тя не е член на ГЕРБ", заяви Ангелов и допълни: 

"На 26 януари 2024 година тя полага клетва като конституционен съдия. Не сме сигурни във фактите, които Иван Демерджиев изнесе и тяхната истинност, тъй като преди него друг вътрешен министър, Дечев, съобщи противоположна информация", каза още депутатът.

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Тагове:

Десислава Атанасова Дубай частен самолет Делян Пеевски ГЕРБ
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