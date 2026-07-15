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Саръбоюков с национален рекорд в Пловдив

Талантът от Харманли с 8.49 м е вече №3 в световната ранглиста

15.07.2026 | 07:15 ч. 0
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Божидар Саръбоюков подобри за втори път този сезон абсолютния национален рекорд в скока на дължина.

Атлет №1 на страната за 2025 г. постигна 8.49 м в последния си опит на мемориалния турнир “Йорданка Аризанова” в Пловдив и увеличи с 4 см най-доброто българско постижение, което сам постави през февруари в Белград на закрито. Бронзовият медалист от световното в зала тази зима започна с опит на 8.37 м и направи серия от 8.25, 8.30, 8.02 и 8.36, преди да прескочи повече от рекорда, пише Сега.

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С фамозните 8.49 метра 21-годишният суперталант от Харманли изпревари двама свои сериозни конкуренти в световната ранглиста за сезона - Жерсон Балде (Порт) и Жорже Ходелин (Куба), които имат по 8.46, и излезе еднолично на трето място. Пред Саръбоюков са само двукратният олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу (Гър), който миналата седмица, на Диамантената лига в Монако, победи с 8.61, и Симон Ехамер (Швейц) с 8.51.

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