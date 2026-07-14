43 г. след първата им среща: Хедър е убедена, че Бог ги е събрал с Лоренцо Ламас

Любовта на Хедър Локлиър и Лоренцо Ламас е дело на божествена сила, която ги събира десетилетия след като се запознават.

Хедър и Лоренцо благодарят на Бог за повторното преплитане на пътищата им, 43 години след като за първи път се срещат, позирайки за корицата на списание Playgirl.

Двойката се появява на юлската корица на пикантното издание през 1983 г., но през годините след това откриват любов с други партньори.

Сега Ламас отдава заслугата на „висша сила“ за повторното им събиране.

64-годишната Локлиър и 68-годишният Ламас бяха забелязани да летят заедно с реактивен самолет до летище LAX в неделя, преодолявайки шума и суетата на летището, хванати за ръка, като именно там актьорът коментира любовната им история.

„Вселената го направи!“, каза Ламас на видеооператор, когато го попитаха какво ги е накарало да се съберат отново.

На въпроса кой е направил първия ход, Ламас каза: „Предполагам, че промоутърът, който ни ангажира за едно и също събитие. Беше в Бъфало, Ню Йорк, миналия Ден на благодарността.“

Двамата бяха свързани за първи път миналия ноември, когато бяха забелязани на вечеря в Ню Йорк, преди да се съберат отново в Barry's Steakhouse в Лас Вегас в навечерието на Нова година.

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