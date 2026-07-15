СЗО: Намалява ваксинирането в страни като България

Намалява ваксинационното покритие в страни със средни и високи доходи на населението заради промени в политическите ангажименти, структурни предизвикателства и увеличаващи се колебания по отношение на имунизациите. Това сочи годишният доклад на Световната здравна организация и УНИЦЕФ за националния обхват на ваксинациите за 2025 г., предаде БНР.

Правителствата и здравните работници са помогнали за това ваксинационните нива да се повишат, след като бяха спаднали значително по време на пандемията на Ковид-19, отчитат от СЗО и УНИЦЕФ. Милиони деца обаче все още остават без защита заради конфликти, разселване и бедност, сочи още докладът с данни от 195 държави по света.

"Средствата за това децата да бъдат предпазени от болести, които могат да бъдат предотвратени с ваксини, вече съществуват. Сега е необходимо да има по-голяма и по-добра ангажираност, съвместни действия и решителност от всеки родител, здравен служител и лидер, за да се гарантира, че нито едно дете, младеж, майка или възрастен няма да бъдат оставени да страдат или умират от заболяване, което може да се предотврати с ваксина", заяви доктор Кейт О'Браян, директор на Отдела за имунизация и ваксини към Световната здравна организация.

Конкретно за България нивата на имунизиране са спаднали за морбили, като през 2025 г. покритието с една доза е било 88%, а за две дози - 82 на сто. Заради това, че заболяването е силно заразно, е необходимо 95% от хората да бъдат имунизирани.

Само през миналата седмица в страната са били регистрирани 13 случая на морбили. С тях общия брой на заразените от началото на годината стават 459. Голяма част от случаите са в област Враца, а много от заболелите не са ваксинирани. Във връзка с разпространяването на заболяването по-рано тази година Министерството на здравеопазването разпореди провеждането на извънредна имунизационна кампания за всички деца с пропуснати ваксини.