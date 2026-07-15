Какво не е постигнал във футбола Меси? Не е играл срещу Англия

Има много малко неща, които Лионел Меси не е постигнал във футбола. Едно от тях е, че никожга не излизал на терена срещу Англия.

Полуфиналната среща между Аржентина и Англия днес в Атланта в 22:00 ч. българско време, ще предостави на осемкратния носител на „Златната топка“ едно и това съвсем ново за него преживяване, пише BBC.

Въпреки че записа 200 участия и отбеляза 125 гола за Аржентина,

Меси никога не се е изправял срещу „Трите лъва“ на международната сцена.

Изглеждаше, че 39-годишният може да бъде лишен от първата си среща с отбора на Томас Тухел, когато Швейцария изглеждаше да държи инерцията в четвъртфиналния мач, но Аржентина в крайна сметка победи с 3:1 в продълженията.

Меси не успя да отбележи за първи път на турнира при тази победа, въпреки че все още води в надпреварата за „Златната обувка“ редом с французина Килиан Мбапе, който е отбелязал осем пъти, и е най-резултатният голмайстор на Световното първенство за всички времена.

„Англия може да надбяга Аржентина, но те просто имат този малък гений

Меси. Всички играят за него. Всички трябва да са развълнувани“, каза коментаторът на BBC Мика Ричардс.

„Да го маркираш е невъзможно, защото не бяга назад. Той навлиза в малки пространства, където всъщност не би трябвало да бъде. Включва се в правилните моменти [и] има най-добрата техника. Пространствената му ориентация е фантастична. А има и страхотен удар.“

„Най-важното е, че той притежава това, което Джуд [Белингам] притежава, и това е, което прави Джуд толкова велик – той има индивидуалност и аура.“

„Меси има най-силната аура от всички футболисти. Аурата на Меси е на съвсем ново ниво, така че ще бъде интересно.“

Но трябва ли Англия да се страхува от нападателя на Интер Маями?

„Мисля, че Томас Тухел и английските играчи ще се насладят на перспективата да играят срещу този аржентински отбор в сегашния му вид, в сегашната му форма, защото това не е велик аржентински отбор, но те имат навика да намират начин“, каза Крис Сътън по BBC Radio 5 Live.

В ефир на BBC Sport бившият английски нападател Уейн Рууни заяви, че макар Меси да има малък принос в защита, той може да определя мачовете с качество в ключовите моменти. „Той може да бъде слабост в защита за Аржентина“, каза Рууни.

Той не тича назад, но прави разликата, подобно на Джуд Белингам.

Има важни моменти и моменти на качество. Нещото с Меси е способността му да взема решения – той се съживява в моменти от играта и взема правилните решения.

„Да маркираш Лионел Меси е въпрос на концентрация и комуникация. Да общуваш със съотборниците си за заемане на позиции, които обикновено не би заемал.“

Мачът срещу Англия е полуфинал, които Аржентина желае, каза експертът по южноамерикански футбол Тим Викъри пред 5 Live.

„Лионел Меси не би могъл да прекрати международната си кариера, над 200 мача, без да играе срещу отбора, който феновете на Аржентина виждат като свой най-голям съперник“, каза Викъри.