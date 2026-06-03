Д-р Бацелова за морбили: Наблюдава се страх и ненужно отлагане на ваксината

Министерството на здравеопазването е регистрирало общо 341 случая на морбили в седем области. Данните са към края на месец май. От всички заболели 281 са деца и повечето от тях не са били имунизирани срещу морбили поради ненавършена възраст или по други причини.

В предаването “България сутрин” епидемиологът д-р Христиана Бацелова коментира, че след като епидемията е факт и продължава да има случаи на заболяването, вече говорим за нисък обхват на ваксината.

“В България имаше периоди, в които заболяването не се срещаше, защото имаше голям обхват на ваксината. Някои от децата просто не са стигнали възрастта за ваксинация. Неофициално има деца, при които се забавя по желание на родителите или заради митове, които се разказват в страната", обясни епидемиологът,

Забавяне на имунизацията

По думите ѝ ваксината е жива и това предизвиква страх в родителите. Д-р Бацелова каза, че ваксината добре се понася от децата и е с доказана безопасност от десетилетия. "Възрастните също могат да се ваксинират, ако не са. Има страх и ненужно отлагане. Когато се спазват противопоказанията, ваксината е безплатна", допълни специалистът пред Bulgaria ON AIR.

У нас първа доза се поставя на 13-месечна възраст, втората на 12-годишна възраст.

"С една доза над 90% от децата ще изградят траен пожизнен имунитет. Понякога е разрешено да има двудозова схема. Дори една поставена доза не значи, че детето не е защитено. Това е най-заразното заболяване, известно на медицината в момента. Има симптоматика - започва с висока температура, отпадналост и кашлица. Разликата с грип и варицела са червените очи и обрив, който започва от лицето и се разпростира до гърба и крайниците, както и петна в устната кухина", посочи д-р Бацелова.

Морбили може да протече тежко и да има усложнения.

"Може да имаме ушна инфекция, диария, тежка пневмония. При бременните, които се заразят, може да има мъртво раждане. Не трябва да се подценява нито при деца, нито при възрастни. Изолационният период е 21 дни от последния контакт", уточни епидемиологът.

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