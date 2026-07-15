Билетите за Англия-Аржентина двойно по-скъпи от полуфинала вчера

Полуфиналите на мондиала събраха само световни сили, но в цените на билетите за двата мача има голяма разлика, съобщава АП.

Цената за билета за Франция е №1 в световната ранглиста на ФИФА и №3 Испания

в Далас снощи беше 1325 долара към обяд в понеделник,

според услугата за проследяване на билети TicketData.com.

Това представлява 26% спад през последните три дни, а текущата цена е по-малко от половината на тази на другия полуфинал.

Защитаващият титлата шампион Аржентина продължава да бъде голяма притегателна сила и ще играе полуфиналния си мач срещу Англия в Атланта днес. Франчайзът на MLS Атланта Юнайтед ФК има силна аржентинска фен база, а бившият мениджър на националния отбор на Аржентина Херардо Тата Мартино стана старши треньор на клуба през ноември.

Цената на билета за мача Аржентина-Англия беше 2841 долара,

което е увеличение с 34% през последните три дни. Цената се повиши до 2966 долара в събота.

Мачът е също така почти два пъти по-скъп от билетите за мача за третото място, насрочен за събота в Маями, с цената на билета 1543 долара.

Финалът на стадиона в Ню Джърси в неделя остава 6760 долара, въпреки че това е с 6% по-малко през последните 72 часа. След като достигна 3 650 през октомври, цена за влизане на финала беше 2 301 долара на 21 юни и 9 911 на 6 юли.