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Тръмп: Ударите срещу Иран ще продължат, докато не кажа, че е достатъчно

САЩ са готови да унищожат всички ирански мостове и електроцентрали, ако Техеран не се съгласи на преговори

15.07.2026 | 09:00 ч. 2
Снимка: Ройтерс

Снимка: Ройтерс

Президентът на САЩ Доналд Тръмп снощи заяви в интервю за „Фокс Нюз“, че ударите срещу Иран „ще продължат, докато не кажа, че е достатъчно“, предаде Ройтерс.

В интервю, излъчено в предаването „Спешъл Рипорт“ (Special Report), Тръмп заяви, че военният капацитет на Иран „е отслабен“, но че „те все още имат сили да се съпротивляват“. Президентът каза, че ударите ще продължат и днес, както и че очаква американските сили да извършат още атаки, вероятно и през следващата седмица.

Тръмп заяви, че САЩ са готови да унищожат всички ирански мостове и електроцентрали, ако Техеран не се съгласи на преговори. 

„Следващата седмица ще бъде много лоша за тях, защото следващата седмица ще стигнем до електроцентралите... до мостовете. Ще изведем от строя всичките им електроцентрали, ще изведем от строя всичките им мостове, ако не седнат на масата за преговори“, каза той.

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Тръмп каза още, че представители на САЩ снощи са провели преговори с Иран и са призовали Ислямската република да сключи сделка.
(БТА)

 

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Тагове:

войната в Иран Доналд Тръмп САЩ удари
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