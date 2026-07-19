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Закопчаха двама служители на НАП за рекет в Черноморец

Те поискали подкуп след проверка в магазин

19.07.2026 | 12:21 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Собственик на минимаркет в Черноморец подаде сигнал срещу служители на НАП за рекет. Сигналът е подаден вчера към 14:30 часа.

При извършена проверка от двама служители на НАП са констатирани нарушения. Според подаденото оплакване, за да бъде съставен акт само за едно от нарушенията, проверяващите поискали сумата от 300 евро.

Непосредствено след предаване на парите двамата служители са задържани.

По случая са извършени процесуално-следствени действия под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Бургас. Образувано е досъдебно производство.

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