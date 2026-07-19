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Пожарникари спасиха пострадала ирландска туристка в района на Червената скала

19-годишното момиче е получила фрактура на крака

19.07.2026 | 13:14 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Пожарникари от Смолян оказаха помощ на пострадала туристка в района на местността Червената скала край областния град, съобщи за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР – Смолян Елена Стоилова.

Пострадалата е 19-годишна гражданка на Ирландия, която е получила фрактура на крака по време на преход в района. 

Екип на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Смолян е достигнал до мястото, оказал е съдействие и е транспортирал младата жена до място, откъдето е поета за медицинска помощ.

Тя е откарана в Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ – Смолян за преглед и лечение, уточни Стоилова, цитирана от БТА.

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