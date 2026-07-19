Божидар Божанов: Действията на правителството ни маргинализират

"Сегашните действия на правителството ни маргинализират. Затова поискахме свикване на Консултативен съвет по национална сигурност. Не може стратагически действия, които имат ефект не просто за един мандат, а за десетилетия напред, да бъдат правени на тъмно".

Това заяви пред БНР Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България", след като премиерът Румен Радев отхвърли твърденията, че министърът на външните работи Велислава Петрова е подписала декларация в Украйна, с която България поема допълнителни ангажименти. По думите му името ѝ фигурира в преамбюла на документа, но под него няма неин подпис.

"Излиза премиерът и казва: "Вие подпис не сте видели, значи България не е подписала". Очевидно съзнателна заблуда. Очевидно България се е присъединила. Ако не се беше присъединила, нямаше да има списък. България не е възразила, съответно е подкрепила декларацията.

Ти всъщност не можеш да кажеш каква е външната политика. От два стола оставаш на земята. По-големият проблем е, че пропускаме възможностите за участие на достатъчно ранен етап във важните формати, които да определят архитектурата на сигурността в Европа.

Нека този формат - Консултативен съвет по национална сигурност, да бъде възстановен, за да може цялото българско общество да е наясно какви са стратегическите решения във връзка със сигурноста", каза Божанов.

Той коментира и замразяването на договора ни с "Боташ".

"Въпросът е да видим цялата картина. Да не се окажем в стратегическа зависимост.

И тук не става въпрос само за Турция. От управляващите чуваме заявки за засилени китайски инвестиции. В един момент те се превръщат в геополитическо оръжие. Всички тези неща трябва да стават с максимален консенсус".

Това, което правим, е не само да критикуваме, но и да представяме алтернатива", посочи съпредседателят на "Демократична България".

"Миналата седмица се гледа бюджета на НЗОК. Ние предложихме много конкретни изменения, свързани със спиране на кранчетата в здравеопазването"

"Освен по русофилска линия, атаките от страна на "Възраждане"към управляващите липсват. Например по темата със здравеопазването те мълчат". Така Божанов отговори на критиките на Костадин Костадинов, отправени по-рано за липсата на острота от страна на партията спрямо политиките на управляващите.

Това, което най-много ще обслужи президентска кандидатура на "Прогресивна България", е срещу тях да има кандидатура на сглобката, аргументира той нежеланието за сътрудничество с ГЕРБ за предстоящия вот.