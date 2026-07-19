Пеканов за декларацията от Киев: Няма скандал, България помага на Украйна там, където може

Няма скандал. Ясно е, че България помага на Украйна там, където може. При опоскан бюджет, при дефицит, който е огромен, няма финансова възможност тази година да помагаме. Военната помощ също се изчерпа, но големият въпрос е, че трябва повече да се мисли за мир и дипломация и това е позицията на българската държава. Така вицепремиерът Атанас Пеканов коментира пред БНТ декларацията от Киев тази седмица.

"Позици въпреки истерията, която чуваме по медиите, в крайна сметка 45% от хората, които са гласували за президента – премиера Радев, малко или много споделят тази позиция. Защото неговата позиция по тази тема, че трябва да сме балансирани, че трябва да помагаме и по-скоро да се търси успокояване на този конфликт, разбира се, че трябва да се спре агресията, бруталната война на Русия – да, но от друга страна подходът, който са приели европейските лидери от години, не дава резултати. И президентът, а сега премиер, го казва от години. И очевидно мнозинството българи са се съгласили с това, за да му гласуват доверие – неговата позиция винаги е била такава", подчерта Пеканов.

По думите му България има глас в Европейския съюз, но през годините не го е използвала и не го е защитавала.

"Виждаме през последните седмици, имаше много въпроси преди един месец – ужас, сега ще блокираме санкциите – не, ние казахме какво мислим, това беше отразено, другите държави ни чуха и тези санкции нямаше да обърнат войната. Едва ли санкционирането на патриарха щеше да доведе Путин до преосмисляне на това, което прави. В крайна сметка щеше само да нажежи още повече обстановката по религиозна линия. И в този смисъл нашето мнение се наложи. Няма нищо лошо дори да наложиш вето", каза Пеканов.

Според вицепремиера опасенията за поскъпването след приемането на еврото частично са се оправдали. "Оказа се, че по-скептичният прочит беше по-правилен. Отчасти заради спекулантите. Видяхме какво се случва в туризма. Ресторантите направиха най-лошия възможен сценарий. Когато изравниш цените със Западна Европа, трудно можеш да очакваш същия поток туристи. Ако тараторът струва 9 евро, това няма да ни доведе до никъде."

Пеканов беше категоричен, че правителството няма намерение да преговаря за ново намаляване на ДДС за ресторантьорите. "Няма да преговаряме за проценти на ДДС. Това не е наша политика. По-важни са административната реформа и по-добрата събираемост на приходите."

По отношение на европейските средства по Плана за възстановяване и устойчивост Пеканов предупреди, че остава много малко време за приключване на проектите. "Остават 45 дни. Пълна мобилизация има във всички министерства. Крайният срок е европейски и не може да бъде удължен. Всичко, което е завършено до 31 август, ще бъде отчетено. Каквото не е, няма как да бъде финансирано."

Той отправи и директен апел към всички изпълнители. "Моля за денонощна работа. Не причаквайте министрите, не ми звънете рано сутрин и късно вечер, не ми пишете SMS-и с главни букви и не се обаждайте на мои роднини. Не мога да удължа европейски срокове."

По думите му през последните седмици вече са завършени редица обекти, сред които нови училища, детски градини, медицинска техника, осмият медицински хеликоптер и новите влакове, но остават забавяния при индустриалните зони, санирането и други проекти.

Пеканов заяви, че реформата в енергетиката няма да доведе до незабавно спиране на въглищните мощности. "В краткосрочен план няма да има затваряне на въглищните централи. Те трябва да бъдат запазени като студен резерв, но да функционират на пазарен принцип. Не може всяка година да трупат по около 100 милиона лева загуби, които плащат българските данъкоплатци."

Пеканов уточни, че ако реформите не бъдат изпълнени, България рискува да загуби около 437 млн. евро по Плана за възстановяване.

Вицепремиерът призна, че сегашното състояние на публичните финанси е тежко, но според него за четири месеца не могат да бъдат направени всички необходими реформи. "Този бюджет показва истинската картина в държавата. Следващият бюджет ще бъде различен – ще има административни реформи, оптимизации, закриване на агенции и мерки за изсветляване на икономиката. Няма как сегашната траектория да продължи."

Атанас Пеканов коментира и развитието на икономиката. "Нашата цел трябва да бъде България да има повече шампиони – компании, които са конкурентни в световен мащаб. Имаме такива в космическия сектор, в изкуствения интелект, в отбранителната индустрия. Именно там трябва да търсим бъдещето си", каза Пеканов.