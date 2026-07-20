Съдът отхвърли искане за премахване на оградата около "Капитолия" в Борисовата градина

Административният съд – София-град отхвърли искането на собствениците на "Капитолия" за премахване на огражденията около автокъщата и потвърди, че действията на Столична община са законосъобразни и са част от изпълнението на влязла в сила заповед за премахване на незаконните конструкции.

"Поредният опит да бъде спряна работата на общината не успя. Ще продължим да освобождаваме публичните пространства, когато законът е на страната на обществения интерес“, коментира кметът на София Васил Терзиев.

Решението идва след искане на собственика съдът да разпореди премахване на строителните ограждения, поставени по време на принудителното премахване на незаконните чадъри.

"Макар решението да подлежи на обжалване, ние нямаме притеснения, защото действията ни са изцяло законосъобразни и в интерес на сигурността на гражданите”, заяви от своя страна зам.-кметът на София по правни въпроси Стефан Дъров.

От СО припомнят, че през 2025 г. съдът окончателно потвърди заповедта за премахване на незаконните конструкции в обекта „Капитолия“.