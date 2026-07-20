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Пореден инцидент с камион на АМ "Тракия"

Тежкотоварен камион се е преобърнал след спукана гума

20.07.2026 | 19:17 ч. 7
Пореден инцидент с камион на АМ "Тракия"

Тежкотоварен камион се е преобърнал на автомагистрала „Тракия“ край Карнобат, след като спукана гума е довела до загуба на управление, пише БНТ.

Инцидентът е станал около 17:24 ч. на 311-ия километър в посока София.

ТИР-ът, превозващ фракция, се е обърнал върху пътното платно и е блокирал средната и аварийната лента. Зад волана е бил 47-годишен мъж от Стара Загора, който е откаран в болницата в Ямбол.

Към момента движението в района се осъществява само в крайната лява лента и единствено за леки автомобили. Тежкотоварните превозни средства се отклоняват по обходния маршрут Айтос – Карнобат – Петолъчката.

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Тагове:

камион ТИР катастрофа магистрала Тракия
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