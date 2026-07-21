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Меси за загубения финал: Болката е огромна

Той поздрави Испания за титлата

21.07.2026 | 07:30 ч. 14
Снимка Ройтерс

Снимка Ройтерс

Легендата на Аржентина Лионел Меси отправи послание в социалните мрежи след изгубения финал от Испания на Мондиал 2026.

Нападателят призна, че на този етап е трудно да бъде оценено наистина постигнатото от „гаучосите“ на Световното. Той поздрави Испания за успеха и призна, че болката от загубата е огромна, предаде БТА.

„Болката е огромна и ще отнеме време, за да заздравее тази рана.

Но аз също така пазя всичко хубаво... Мачовете, които обърнахме, давайки всичко от себе си, което завинаги ще остане в спомените ни, подкрепата на цяла страна, която, заедно с упорития труд и усилия на тази група, ни доведе до това отново да бъдем сред най-добрите в света. 

Днес е трудно да оценим напълно постигнатото, но тази група достигна два поредни финала на Световното първенство.

Благодаря ви от сърце за всеки поздрав и всяко съобщение. За пореден път успяхме да се обединим като страна и да бъдем заедно, споделяйки огромната гордост, че сме аржентинци.

Искам също да поздравя Испания за спечелването на шампионата“, написа Меси в социалните мрежи.

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