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До три билета на човек за мача на Левски с Университатя

Цената за сектор „Б“ е 13 евро, а за Сектор „В“ 17 евро

21.07.2026 | 07:48 ч. 4
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

До три билета ще има право да купува всеки фен на Левски за предстоящия мач с румънския Университатя (Крайова) от втория предварителен кръг за Шампионската лига.

Пропуските са в свободна продажба, като вече мина правото да запазят местата си притежателите на златни членски карти.

Продажбата е като онлайн в мрежата на Евентим, така и на касите пред Сектор "А“ на стадион "Георги Аспарухов“ и на улица "Тодорини кукли“ от 16 до 22 часа. Деца до 7-годишна възраст ще влизат безплатно.

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Цената за сектор "Б“ е 13 евро, а за Сектор "В“ 17 евро.

При наличие на непродадени билети, в деня на мача пропуски ще се продават от 10 часа до края на първото полувреме на касите пред Сектор "А“.

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