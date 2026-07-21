Пети ден протести в Киев: “Срам!”, “Украйна не е Русия” СНИМКИ

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В центъра на украинската столица Киев, на площада до театър "Франко“, както и в други градове на страната, вече пети пореден ден се провеждат протести срещу освобождаването на Михайло Фьодоров от поста министър на отбраната.

Според "Укринформ“ стотици протестиращи в Киев държат плакати, с които призовават властите да преразгледат решението за уволнението на Фьодоров. Същевременно множеството настоява президентът да освободи главнокомандващия Въоръжените сили Олександър Сирски.

"Срам!“, "Украйна не е Русия“, "По време на война няма ваканции“, "Заедно сме много, непобедими сме“, "Единна и неделима Украйна“, "Сирски - вън!“, скандираха събралите се протестиращи докато пеят "Червона рута“.

Протести и в други градове

Протестите продължават и в Харков за пети пореден ден.

В Тернопол хората продължават да се събират на митинги, настоявайки Михайло Федоров да бъде възстановен като министър на отбраната и да бъде освободен от длъжност Александър Сирски, главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна.

Снощи над сто души се събраха пред сградата на областния съвет и областната държавна администрация. Те скандираха лозунга "Една, обединена и неделима Украйна“.

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Таня, жителка на Тернопол, написа на картонения си плакат: "Херсон и областта не мълчат. Просто дроновете не ни позволяват да протестираме.“ Тя обясни, че е прочела публикация в социалните мрежи от жителка на Херсон, която я е помолила да напише този плакат от нейно име, тъй като е трудно да се провеждат подобни протести в родния ѝ град поради постоянните вражески атаки.

"Най-после искам мир и искам да се прибера у дома. Също така много искам всички – и най-вече нашите защитници – да се чувстват у дома си. От 2013 г. съм граждански активист. Организирала съм протести в Херсон и съм преминавала през всичко това много пъти... Искам да доведем докрай започнатото и най-накрая да има справедливост в страната ни“, каза Евгения.

В понеделник вечерта в Николаев около 80 души, предимно младежи, се събраха в центъра на града и преминаха по пешеходната улица "Соборна“.

Участниците носеха плакати с надписи: "Върнете Фьодоров, вън със Сирски“, "Отговорността не излиза във ваканция“, "Време е за системни промени“, "Разменяйте пленници, а не Фьодоров“.

"Ще продължим да протестираме, докато не ни чуят. Искаме ред в страната; искаме Фьодоров да бъде министър на отбраната, защото той е най-ефективният от всички. Искаме ръководството на страната да вземе правилното решение и да се вслуша в хората“, каза Тетяна, адвокат и участник в митинга.

Хората отново се събраха на митинг в Чернивци - около стотина жители на града излязоха на Централния площад с плакати от картон. Хората скандират лозунги в подкрепа на Фьодоров и против Сирски. Загрижени граждани донесоха на протестиращите вода, чай, кафе, сладкиши и пица. Преминаващите автомобили надуват клаксони в знак на подкрепа за протестиращите.

Коментирайки ситуацията, ръководителят на Офиса на президента Кирило Буданов призова хората "да не изпитват омраза към никого“ и ги увери, че "позицията на обществото е чута“.