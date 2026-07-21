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210 сигнала за денонощието заради бурите

Няма загинали или пострадали

21.07.2026 | 08:04 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

На 210 сигнала, свързани с метеорологичната обстановка в страната, са реагирали пожарните екипи през изминалото денонощие, съобщиха от Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) и цитирани от БТА.

Звената на пожарната са реагирали на 235 сигнала за произшествия, като са потушени 116 пожара. С преки материални щети са 24 от пожарите за денонощието, от които 11 са горели в жилищни сгради. Без материални щети са 92 пожара. Извършени са също 113 спасителни дейности и помощни операции, от които седем при катастрофи.

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При пожарите няма загинали и пострадали.

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