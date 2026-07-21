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Шахматната легенда Юдит Полгар отказа да стане президент

Не мога да обединя разединена нация, призна шампионката

21.07.2026 | 07:56 ч. 1
Снимка Ройтерс

Снимка Ройтерс

Шахматната легенда Юдит Полгар отклони предложението на унгарския министър-председател Петер Мадяр да стане президент на републиката - длъжност, която остана вакантна след приемането на конституционни изменения миналата седмица, предаде унгарската новинарска МТИ.

Правомощията на президента Тамаш Шуйок бяха прекратени и негов приемник ще се избере от унгарския парламент, предаде БТА. 

"Не смятам, че имам силите да поема историческата отговорност да обединя една разединена нация и затова не мога да приема тази покана", написа в социалните мрежи Полгар, която е смятана за най-великата шахматистка в историята.

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Тя оглавява без прекъсване световната ранглиста при жените в продължение на 26 години, като същевременно успява да влезе и в първата десетка на общата за двата пола световна ранглиста. 

Юдит Полгар е част от знаменитата унгарска фамилия в шахмата заедно със сестрите си София и Жужа.

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