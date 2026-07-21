Протести в Болоня след смъртта на мъж при опит за арест

Италианската полиция снощи влезе в сблъсъци с демонстранти в северния град Болоня по време на протест заради смъртта на мъж при опит за арест, предаде АНСА.

Роденият в Мароко предприемач Абдерахим Факир, собственик на малка фирма за преместване и почистване, е починал в неделя, след като полицията била извикана по сигнал за мъж, който се държал агресивно и нанесъл щети на автомобил, съобщават италианските медии.

Кадри от инцидента, заснети от местен жител и разпространени в интернет, показват стотици участници в протеста. Според АНСА част от демонстрантите са хвърляли пиратки и самоделни взривни устройства срещу полицейски обекти в града, а органите на реда са използвали сълзотворен газ и водни оръдия, за да ги разпръснат.

"Скандиранията "Полицаи убийци“ и "Целият свят ви мрази“, които се чуваха по време на демонстрацията в Болоня, са неуважителни“, заяви Томазо Фоти, министър по европейските въпроси в правителството на премиера Джорджа Мелони.

Група демонстранти са седнали на площад в града, държейки снимка на Факир, като са определили акцията си като „ненасилствен протест“.

(БТА)