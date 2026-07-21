Ударите между САЩ и Иран продължават в опит за контрол над Ормузкия проток

САЩ и Иран отново си разменят ежедневни въздушни удари в опит да установят контрол над Ормузкия проток. Нито една от страните не отстъпва, което разкрива ограниченията на стратегията на президента Доналд Тръмп да разчита на ескалация на въздушните удари, за да принуди Техеран да се подчини на волята му, съобщава АР.

Макар администрацията на Тръмп да заявява готовност за дипломация, до момента Иран отказва да отслаби хватката си върху жизненоважния коридор за пренос на петрол в Персийския залив. Това повдига въпроси относно стратегията за следващия етап на конфликта, тъй като засилващите се атаки доведоха до провал на временното споразумение за прекратяване на огъня, причиниха смъртта на още американски военни и отново повишиха цените на бензина в САЩ – създавайки нови проблеми за републиканците преди междинните избори.

Въпреки че се появяват плахи надежди за преговори, страните може отново да се насочат към пълномащабна война, след като Тръмп предупреди, че занапред "всеки път, когато Иран убие американски войник, те ще платят за това многократно“.

Подновената ескалация отразява "фундаментално погрешно разбиране на иранската народопсихология и липса на поука“ от предишни сблъсъци, коментира Мона Якубиан, директор на програмата за Близкия изток в Центъра за стратегически и международни изследвания.

"Смятам, че в основата е преценката и на двете страни, че могат да засилят военната ескалация като начин да излязат от задънената улица и да принудят противника да отстъпи“, каза Якубиан и добавя: "Опасността, разбира се, е, че колкото повече ескалира напрежението, толкова по-трудно ще бъде да се използва евентуална възможност за връщане към дипломацията.“

Вратата към дипломацията остава отворена

Държавният секретар Марко Рубио заяви, че САЩ все още са готови за преговори, като посочи пред журналисти, че Иран продължава "да дава сигнали, че иска разговори и преговори, но ние реагираме на поведението им. А то се изразява в изстрелване на ракети и дронове срещу кораби“ в Ормузкия пролив, през който обикновено преминава една пета от световния петрол.

Тръмп е съсредоточен върху това да накара Иран да плати за неотдавнашната гибел на американски военнослужещи, за нарушенията на постигнатото миналия месец временно споразумение и за нападенията срещу кораби в пролива, според американски представител, който не е бил упълномощен да прави публични изявления и е говорил при условие за анонимност.

Представителят заяви, че военните удари срещу Иран ще продължат, докато Тръмп не реши друго, но че преговорите между двете страни също ще продължат.

Ограничения пред въздушната кампания на Тръмп

Според експерти възможностите на американските въоръжени сили са ограничени, докато те засилват ударите срещу Иран.

Конфликтът демонстрира границите на това да се разчита единствено на военновъздушната мощ, заяви Кристофър Пребъл, експерт от мозъчния тръст "Център Стимсън“ (Stimson Center), специализиран във външната политика на САЩ. Той обаче отбеляза, че изпращането на сухопътни войски би се сблъскало с неодобрението на много американци и членове на Конгреса.