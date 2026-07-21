BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 29

След бурите: Продължава отстраняването на щетите

Авария остави града без вода за няколко часа

21.07.2026 | 08:20 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Днес продължава отстраняването на щетите, нанесени от проливните дъждове и бури снощи. Към момента няма данни за пострадали, бедстващи или блокирани хора.

Пловдив е един от най-засегнатите градове, а проливните дъждове продължиха около час, придружени с градушки и мълнии. Много от булевардите бяха под вода, запушени са шахти. Има и паднали дървета.

Авария остави без вода града

Заради аварии в две подстанции за няколко часа без вода останаха части от града. Общо до момента са подадени 422 сигнала към пожарната, от които през нощта са отработени 78. Някои са оставени за светлата част на деня, тъй като ще има нужда от тежка техника за отстраняване на дърветата. Сред сигналите са за 40 дървета, паднали върху леки автомобили, и 35 на пътното платно. 

Пожарникарите са реагирали на три сигнала за пожари, най-вероятно причинени от мълнии. Паднало дърво до Централната жп гара е ударило контактната мрежа и е причинило повреда. Пътниците са били превозвани с дизелови локомотиви, автобуси и други влакове.

Свързани статии

Силната буря засегна и части от Югозападна България, като най-пострадали са Благоевград, Кресна, Сандански и Петрич. 

За днес също е обявен жълт код за 14 области в централната и източната част от страната за гръмотевични бури. Почти без валежи ще бъде в Северозападна България. Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, като температурите ще бъдат между 30° и 35°, в София – около 30°. На много места има опасност от градушки.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

щети проливни дъждове градушка буря Пловдив
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem