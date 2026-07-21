След бурите: Продължава отстраняването на щетите

Днес продължава отстраняването на щетите, нанесени от проливните дъждове и бури снощи. Към момента няма данни за пострадали, бедстващи или блокирани хора.

Пловдив е един от най-засегнатите градове, а проливните дъждове продължиха около час, придружени с градушки и мълнии. Много от булевардите бяха под вода, запушени са шахти. Има и паднали дървета.

Авария остави без вода града

Заради аварии в две подстанции за няколко часа без вода останаха части от града. Общо до момента са подадени 422 сигнала към пожарната, от които през нощта са отработени 78. Някои са оставени за светлата част на деня, тъй като ще има нужда от тежка техника за отстраняване на дърветата. Сред сигналите са за 40 дървета, паднали върху леки автомобили, и 35 на пътното платно.

Пожарникарите са реагирали на три сигнала за пожари, най-вероятно причинени от мълнии. Паднало дърво до Централната жп гара е ударило контактната мрежа и е причинило повреда. Пътниците са били превозвани с дизелови локомотиви, автобуси и други влакове.

Силната буря засегна и части от Югозападна България, като най-пострадали са Благоевград, Кресна, Сандански и Петрич.

За днес също е обявен жълт код за 14 области в централната и източната част от страната за гръмотевични бури. Почти без валежи ще бъде в Северозападна България. Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, като температурите ще бъдат между 30° и 35°, в София – около 30°. На много места има опасност от градушки.