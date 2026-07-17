Велислава Петрова: Не е поеман никакъв ангажимент за участие в "Коалицията на желаещите"

Не е поеман абсолютно никакъв ангажимент за участие на България в "Коалицията на желаещите" или в какъвто и да било друг тип формати, каза външният министър Велислава Петрова - Чамова пред журналисти в кулоарите на парламента.

Такъв тип декларации не се подписват, те се приемат постоянно на такива формати, каза тя по повод на информацията за подписана от нея декларация в Киев.

Нашата позиция остава една и съща като преди - България защитава своя интерес, не пречи на своите съюзници и на останалите партньори да защитават интереса си и да участват по линия, по която те поискат, заяви още министърът.

Интересното е, че точно в тази седмица се развива такава "буря в чаша вода". Добре да се замислим защо това се случва. Защото в понеделник ясно показахме, че България може да защитава своя национален интерес и въпреки това да не бъде изолирана, а напротив, нашите резерви да бъдат взети предвид и да излязат от санкционния пакет и въпреки това ние да го подкрепим. Така че именно в тази седмица се развива една буря с цел да отмести вниманието върху това. А истината е, че за първи път от доста дълго време насам България бори и се бори за своя национален интерес, а не следва сляпо някакви инструкции на други посолства. И крайно време да приемем, че това ще бъде така оттук нататък.", каза външният министър.

"В хода на дискусията на форума не е водена никаква дискусия по време на за тази декларация. Фокусът на дискусията беше какви са начините в настоящия момент да може да бъде помогнато на Украйна. Различните държави участници на този форум могат да го направят по различен начин. От страна на България такава подкрепа смятаме, че може да има в енергийната сфера, която да бъде взаимноизгодна. И в тази сфера работихме и на последващите срещи около тази среща със съответно с моя украински колега и с представители на "Нафтогаз" там. Така че в тази сфера беше нашата работа."

"България ще работи в сферата енергийната свързаност и енергийната сигурност на Украйна. Там имаме ние интерес, там има интерес и Украйна и там е сферата, в която Украйна най-много търси от нас помощ."

Репортер попита външният министър: Кой започна тази война?

Тя отговори: "Естествено, всички знаем кой започна тази война. Русия."

По-рано премиерът Румен Радев заяви в парламента, че външният министър Велислава Петрова не е подписвала декларация в защита на „Коалицията на желаещите“ след нейното участие в срещата "Украйна – Югоизточна Европа“ в Киев. .

Министър Велислава Петрова беше в Украйна, за да продължи двустранните разговори, които имахме с президента Зеленски. Наистина важни разговори в областта на енергетиката и на икономиката. Така че г-жа Петрова продължи тези интересни разговори. Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна, нито г-жа Петрова е подписвала декларация, категоричен беше Радев.