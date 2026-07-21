ДСБ иска обяснение от Радев: Защо сме защитили руския олигарх Искандер Махмудов?

Зам.-председателят на Народното събрание и депутат от “Демократична България“ Атанас Атанасов отправи парламентарен въпрос до министър-председателя Румен Радев относно мотивите, с които България е поискала Искандер Махмудов да бъде изключен от 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Руската федерация.

Въпросът поставя два принципни проблема, се казва в позицията, изпратена от пресцентъра на ДСБ. Първо - защо при първоначалното представяне на българската позиция правителството публично посочи единствено имената на патриарх Кирил и Вагит Алекперов, а едва впоследствие стана известно, че България е поискала изключение и за Искандер Махмудов – лице, санкционирано от Съединените щати, Обединеното кралство, Канада и Нова Зеландия.

На второ място Атанасов поставя въпроса дали при формирането на тази позиция са били отчетени дългогодишните бизнес отношения между Искандер Махмудов и Майкъл Чорни.

В парламентарния си въпрос народният представител припомня, че именно като директор на Национална служба “Сигурност“ през 2000 г. подписва заповедта за експулсирането на Майкъл Чорни от България поради дейност, представляваща заплаха за националната сигурност.