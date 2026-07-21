Задържан почина в ареста на Благоевград

Арестант от Сандански е починал в следствения арест в Благоевград, съобщава Pirinsko.com.

Сигнал за рязкото влошаване на здравословното му състояние е подаден от служители на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията“.

Извиканият на място екип на Центъра за спешна медицинска помощ – Благоевград само е констатирал смъртта на мъжа.

От "Струма" уточняват, че 52-годишният мъж от Сандански е изтърпявал наказание "лишаване от свобода" за престъпление, свързано с управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол.

По първоначални данни най-вероятната причина за фаталния край е инфаркт, но точните медицински причини ще станат ясни след извършването на аутопсия в София.

По случая вече е образувана проверка, а следователи и прокурори от Благоевград провеждат процесуално-следствени действия за изясняване на всички обстоятелства около инцидента.