BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 72

Задържан почина в ареста на Благоевград

След аутопсия ще бъде установена точната причина за смъртта

21.07.2026 | 13:30 ч. Обновена: 21.07.2026 | 13:38 ч. 9
Снимка: Пиксабей

Снимка: Пиксабей

Арестант от Сандански е починал в следствения арест в Благоевград, съобщава Pirinsko.com.

Сигнал за рязкото влошаване на здравословното му състояние е подаден от служители на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията“.

Извиканият на място екип на Центъра за спешна медицинска помощ – Благоевград само е констатирал смъртта на мъжа.

От "Струма" уточняват, че 52-годишният мъж от Сандански е изтърпявал наказание "лишаване от свобода" за престъпление, свързано с управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол. 

По първоначални данни най-вероятната причина за фаталния край е инфаркт, но точните медицински причини ще станат ясни след извършването на аутопсия в София.

По случая вече е образувана проверка, а следователи и прокурори от Благоевград провеждат процесуално-следствени действия за изясняване на всички обстоятелства около инцидента.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

задържан почина ареста Благоевград
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem