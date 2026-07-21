Мъж прегази овце край с. Овощник с джипа си, навлезли в частен имот ВИДЕО

Покъртителна жестокост край с. Овощник - кадри показват как джип прегазва с мръсна газ стадо овце.

Казусът е следния - пастирът изтървал стадото си, а то навлязло в частен имот. Вместо да потърси нормален начин за разрешаване на случилото се, вероятно собственикът на имота се качва на автомобила и прегазва стадото. На видеокадри, заснети от охранителна камера, ясно се вижда как колата се засилва и нарочно преминава през животните.

Според очевидци в резултат на това четири от животните умират на място, още толкова са с наранявания и счупени крайници. Полицията съобщава за по-малък брой жертви.

На 16 юли в РУ - Казанлък е получено съобщение от 60-годишна жена, че на същата дата, в землището на с. Овощник, местност "Кабаклъка“, лек автомобил е блъснал три овце, нейна собственост, съобщават официално от ОДМВР - Стара Загора.

На място са установени два трупа на овце и една овца с фрактура на преден десен крайник. Извършен е оглед и е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 325б от НК.